Видео Под Цесисом пламя уничтожило мастерскую керамической посуды

Алдис создает различные предметы из керамики, которые хранились в разрушенном доме. В его коллекции были пивные кружки, а также плитка и вазы.

Однако на данный момент часть мастерской художника Алдиса уничтожена. По словам соседа Валдиса, мужчина ненадолго вышел за пределы дома. К тому времени, как он вернулся домой, передняя часть дома уже горела.

К сожалению, из-за большого количества вызовов пожарным не хватило ресурсов, чтобы добраться до места пожара максимально быстро.

Если у кого-то есть возможность помочь мужчине, можно связаться с братом Алдиса Янисом по номеру телефона 24944866. Сейчас мужчине пригодится как финансовая поддержка, так и бывшие в употреблении металлические конструкции для покрытия крыши.