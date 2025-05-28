Видео Под Цесисом пламя уничтожило мастерскую керамической посуды

Художник-керамист под Цесисом увидел, что его мастерскую охватил огонь. Мужчина бросился в пламя, чтобы спасти хотя бы небольшую часть своих изделий, но получил ожоги. Помочь ему потушить пожар поспешили и соседи, сообщает передача Degpunktā.
Алдис создает различные предметы из керамики, которые хранились в разрушенном доме. В его коллекции были пивные кружки, а также плитка и вазы.
Однако на данный момент часть мастерской художника Алдиса уничтожена. По словам соседа Валдиса, мужчина ненадолго вышел за пределы дома. К тому времени, как он вернулся домой, передняя часть дома уже горела.
К сожалению, из-за большого количества вызовов пожарным не хватило ресурсов, чтобы добраться до места пожара максимально быстро.
Если у кого-то есть возможность помочь мужчине, можно связаться с братом Алдиса Янисом по номеру телефона 24944866. Сейчас мужчине пригодится как финансовая поддержка, так и бывшие в употреблении металлические конструкции для покрытия крыши.
Видео: Сюжет программы Degpunktā