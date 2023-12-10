Россия начала более слаженную кампанию по уничтожению энергетической отрасли Украины, считают британские разведчики

Разведслужбы напомнили, что в ночь на 7 декабря 2023 года ВВС России впервые с 21 сентября 2023 года нанесли своим флотом тяжелых бомбардировщиков широкую волну ударов по Киеву и центральной части Украины.

Эти самолеты, скорее всего, Ту-95, выпустили из зоны своего типичного действия над Каспийским морем не менее 16 крылатых ракет.

Скорее всего, эти ракеты были AS-23a KODIAK (обозначение НАТО для ракет Kh-101, Kh-102). Британские аналитики отметили, что Россия почти наверняка создала запасы этих ракет для использования в зимней кампании.

"Возможно, это стало началом более скоординированной российской кампании, целью которой является уничтожение энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в отчете.

Однако предварительные сообщения свидетельствуют о том, что большинство этих ракет были успешно перехвачены украинской противовоздушной обороной, отмечают аналитики.

Несмотря на смерть одного мирного жителя, ущерб от атаки в настоящее время минимален, добавили в Минобороны Соединенного Королевства.

Ранее Минобороны заявляло, что логистические проблемы Черноморского флота России в Новороссийске влияют на ее способность атаковать Украину крылатыми ракетами.

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