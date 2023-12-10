Министерство обороны Соединенного Королевства считает, что Россия начала более слаженную кампанию воздушных налетов с целью подорвать энергетическую инфраструктуру Украины.
Россия начала более слаженную кампанию по уничтожению энергетической отрасли Украины, считают британские разведчики
Разведслужбы напомнили, что в ночь на 7 декабря 2023 года ВВС России впервые с 21 сентября 2023 года нанесли своим флотом тяжелых бомбардировщиков широкую волну ударов по Киеву и центральной части Украины.
Эти самолеты, скорее всего, Ту-95, выпустили из зоны своего типичного действия над Каспийским морем не менее 16 крылатых ракет.
Скорее всего, эти ракеты были AS-23a KODIAK (обозначение НАТО для ракет Kh-101, Kh-102). Британские аналитики отметили, что Россия почти наверняка создала запасы этих ракет для использования в зимней кампании.
"Возможно, это стало началом более скоординированной российской кампании, целью которой является уничтожение энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в отчете.
Однако предварительные сообщения свидетельствуют о том, что большинство этих ракет были успешно перехвачены украинской противовоздушной обороной, отмечают аналитики.
Несмотря на смерть одного мирного жителя, ущерб от атаки в настоящее время минимален, добавили в Минобороны Соединенного Королевства.
Ранее Минобороны заявляло, что логистические проблемы Черноморского флота России в Новороссийске влияют на ее способность атаковать Украину крылатыми ракетами.
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