Нацобъединением и в дальнейшем будет руководить Дзинтарс

За Дзинтарса проголосовали 229 членов, против были 30.

Дзинтарс возглавляет Нацобъединение с 2018 года, а до этого он несколько лет был сопредседателем политической силы.

В новом правлении партии будут работать Инара Мурниеце, Илзе Индриксоне, Угис Митревиц, Янис Витенбергс, Наурис Пунтулис, Янис Грасбергс, Эдгар Кристап Рупейкс, Роберт Зиле, Артур Бутанс, Рихард Колс, Янис Домбрава, Гирт Лапиньш, Дайнис Лоцис, Андрис Чуда, Янис Эглитс и Имант Парадниекс.

Как сообщалось, в воскресенье прошел ежегодный съезд Нацобъединения.

Также сообщалось, что на выборы в Европарламент 2024 года от Национального объединения будут баллотироваться 18 политиков, сообщили представители объединения на съезде партии.

Наряду с Робертом Зиле, Инарой Мурниеце и Рихардом Колсом на выборах в Европарламент будут баллотироваться также депутаты Сейма Эдвин Шноре, Илзе Индриксоне и Янис Грасбергс, а также бывший министр земледелия Каспар Герхардс.

Кроме того, баллотируются несколько депутатов самоуправлений: депутат Резекненской краевой думы Эрика Тейрумниека, депутат Рижской думы Юргис Клотиньш, депутат Балвской краевой думы Айя Межале, депутат думы Южнокурземского края Андрис Янковскис, депутат Елгавской краевой думы Оскар Цирулис, депутат Салдусской краевой думы Роберт Сипениекс, а также депутат Резекненской думы Язеп Корсакс.

Среди кандидатов также руководитель рижского отделения Нацобъединения, бывший депутат Сейма Гиртс Лапиньш, предприниматель Андрис Чуда, а также представители молодежной организации Нацобъединения Роберт Озолс и Атис Гридюшко.

В списке под первым номером стартует Зиле.

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