Билл Гейтс включил в свой рождественский плейлист песню певицы из Латвии

Билл Гейтс покинул свои посты в совете директоров Microsoft и конгломерата Berkshire Hathaway в 2020 году, сосредоточившись на благотворительной деятельности, связанной с изменением климата, глобальным здравоохранением и образованием. В прошлом году Гейтс опубликовал книгу "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic), в которой обсуждает необходимость единого глобального реагирования и мобилизационного объединения, которое могло бы объединить силы для разрешения потенциальных кризисных ситуаций в будущем.