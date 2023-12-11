Билл Гейтс включил в свой рождественский плейлист песню певицы из Латвии

Пользователь социальной сети Х (Twitter) обратил внимание, что американский бизнесмен, инвестор и филантроп Билл Гейтс добавил в свой рождественский плейлист на платформе стриминга музыки Spotify песню Линды Линн Circenīša Ziemassvētki.
Песня Circenīša Ziemassvētki вошла в альбом Линды Линн Ziemas skaņas 2009 года. Наряду с песнями джазовых, рок- и инди-групп и сольных исполнителей американский миллиардер Билл Гейтс включил ее в свою подборку рождественских мелодий.
Четвертый богатейший человек в мире (его состояние в этом году достигло 130 миллиардов долларов США) также отдал предпочтение польской певице De Su и ее композиции Kto Wie, подтверждая тем самым географическую широту музыкального репертуара, который он слушает. Также из более близких к нам стран Гейтс включил в свой чарт песню Sommar, Dans & Lek ("Лето, танцы и игры") шведской детской поп-группы Speldosorna.
Pamanīju, ka @BillGates savā 2023. gada svētku spotify playlistē iekļāvis @Linda_Leen_— Mārtiņš Zelčs (@tirgus_tante) December 10, 2023
Circenīša Ziemassvētkus! 🎄https://t.co/GmdJPTjMeNhttps://t.co/wilYxVbu6u
Билл Гейтс покинул свои посты в совете директоров Microsoft и конгломерата Berkshire Hathaway в 2020 году, сосредоточившись на благотворительной деятельности, связанной с изменением климата, глобальным здравоохранением и образованием. В прошлом году Гейтс опубликовал книгу "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic), в которой обсуждает необходимость единого глобального реагирования и мобилизационного объединения, которое могло бы объединить силы для разрешения потенциальных кризисных ситуаций в будущем.
Также в своей книге Гейтс подчеркивает, что за счет увеличения вовлечения филантропии в деятельность стартапов можно было бы предлагать новые инновации, которые могли бы помочь смягчить последствия изменения климата.
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