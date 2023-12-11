В Ильгюциемс снова начнет курсировать автобус вместо трамвая

Автобус будет курсировать по участку улицы Слокас от Юрмалас гатве до улицы Салдус.

Автобусы маршрута 5Т из Ильгюциемса будут курсировать по уцицам Лилияс, Дагмарас, Слокас, Юрмалас гатве до остановки "Ботанический сад/Рижский университет Страдиня".

В свою очередь от Ботанического сада автобусы будут курсировать по Юрмалас гатве, улицам Слокас, Дагмарас и Лилияс до конечной трамвая "Ильгюциемс".

Как уже сообщалось, в связи со строительными работами на маршруте 5Т организованы временные изменения.

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