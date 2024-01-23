Почему на латвийских радиостанциях крутят Z-музыкантов?

Почему в эфире латвийских радиостанций звучат песни российских исполнителей, поддерживающих войну России в Украине? TVNET+ решил обратиться к самим радиостанциям, чтобы узнать, каких правил они придерживаются при выборе песни и артиста, которые прозвучат в их эфире.

Кто-то из российских артистов открыто поддерживает военную агрессию и Путина, кто-то даже является невъездным на территорию Латвии. Правда, если физически кто-то из артистов приехать в Латвию не может, это не мешает ему звучать в эфире местных радиостанций.