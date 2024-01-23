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Почему на латвийских радиостанциях крутят Z-музыкантов?

Саша Пилат rus.tvnet.lv
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Артисты из пропагандистского клипа Shaman'а на песню "Встанем!"
Артисты из пропагандистского клипа Shaman'а на песню "Встанем!" Фото: Youtube

"Звери", "Ночные снайперы", Александр Маршал и даже любимая группа развязавшего захватническую войну в Украине и обвиняемого в военных преступлениях Владимира Путина "Любэ" - это лишь небольшая часть артистов, которых можно услышать в Латвии из радиоприёмников.

Почему в эфире латвийских радиостанций звучат песни российских исполнителей, поддерживающих войну России в Украине? TVNET+ решил обратиться к самим радиостанциям, чтобы узнать, каких правил они придерживаются при выборе песни и артиста, которые прозвучат в их эфире.

Кто-то из российских артистов открыто поддерживает военную агрессию и Путина, кто-то даже является невъездным на территорию Латвии. Правда, если физически кто-то из артистов приехать в Латвию не может, это не мешает ему звучать в эфире местных радиостанций.

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