Почему на латвийских радиостанциях крутят Z-музыкантов?

"Звери", "Ночные снайперы", Александр Маршал и даже любимая группа развязавшего захватническую войну в Украине и обвиняемого в военных преступлениях Владимира Путина "Любэ" - это лишь небольшая часть артистов, которых можно услышать в Латвии из радиоприёмников.
Почему в эфире латвийских радиостанций звучат песни российских исполнителей, поддерживающих войну России в Украине? TVNET+ решил обратиться к самим радиостанциям, чтобы узнать, каких правил они придерживаются при выборе песни и артиста, которые прозвучат в их эфире.