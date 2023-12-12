Финляндия открывает границу с Россией, но не всю

Правительство Финляндии 12 декабря приняло решение открыть сразу два погранперехода на границе с Россией, которые были ранее закрыты по причине борьбы с просителями убежища.

"Правительство решило открыть два погранпункта на восточной границе: МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Другие пограничные пункты на востоке остаются закрытыми", - во вторник 12 декабря цитирует Yle премьера Орпо.

Заявление прозвучало на специальном брифинге, где глава МВД Финляндии Мари Рантанен рассказала, что новое решение действует до 14 января 2024 года.

Остальные КПП останутся закрытыми. По словам Рантанен, правительство внимательно следит за событиями на восточной границе и при необходимости Ваалимаа и Ниирала могут быть быстро снова закрыты.

Премьер-министр уточнил, что решение было принято правительством единогласно. Он подтвердил, что правительство может быстро принять новое решение о закрытии границ, если ситуация с притоком просителей убежища возобновится.

Yle уточняет, что за последние недели пересечь восточную границу Финляндии не пытался ни один из просителей убежища.

В свою очередь представитель Пограничной службы Микко Лехмус отметил, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex помогает финским пограничникам патрулировать границу.

Ранее Кремль выражал обеспокоенность возможностью появления на финско-российской границе представителей силовых структур других стран. Песков даже намекал на возможность военного ответа.

Сотрудник погранслужбы уточнил, что выбор КПП, которые будут открыты 14 декабря, объясняется необходимостью посещения родственников. "Также эти пункты пропуска наиболее подходят для дипломатических и грузовых перевозок", - пересказывает Лехмуса финское государственное издание.

По предыдущим решениям финского правительства эти погранпереходы Ваалимаа и Ниирала сначала закрывались до конца зимы, потом до 23 декабря.

Ранее российские автоперевозчики с возобновили продажу с 14 декабря билетов на приостановленные рейсы между Хельсинки и Петербургом.

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