Выслушав историю Давида Круминьша о 35 днях в плену у китайской границы, откуда он только вернулся, о восьми годах службы во французском легионе, миссиях в Африке и Азии, кажется невероятным, что в масс-медиа он в основном известен как... бывший муж сексуальной Яны Брук из телевизионного шоу Mīla kemperī. Давид - настоящий искатель приключений с довольно криминальными историями в прошлом, с опытом хорошо натренированного военного - и это никакое не шоу. Все происходит по-настоящему.

Вижу, что один военный направил "калашников" на одного водителя - прозвучали два выстрела, водитель упал. Второй водитель попытался встать, в него тоже выстрелили. Третий водитель упал на землю, начал просить, чтобы не стреляли - в него и не выстрелили. Оба раненых валялись на земле в крови. Все это - на расстоянии метра.

Мой коллега Марко, словак, который сидел со мной рядом, повернулся ко мне и спросил: "Это конец?". Я говорю: "Наверное".