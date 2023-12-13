Европарламент требует начать переговоры о присоединении с Украиной и еще двумя странами

Европейский парламент требует начать переговоры о присоединении с Украиной, Молдовой и Боснией и Герцеговиной, сообщил агентству LЕТА пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.
Европарламент подчеркивает, что расширение является одним из сильнейших геополитических инструментов, имеющихся в распоряжении Европейского союза (ЕС), а также стратегическим вкладом в мир и безопасность Европейского континента.
Депутаты Европарламента призвали Евросовет на встрече 14 декабря и 15 декабря принять решение о начале переговоров по присоединению с Украиной и Молдовой. При условии, что будут осуществлены требуемые реформы, следует начать переговоры о присоединении также с Боснией и Герцеговиной и предоставить статус страны-кандидата Грузии.
Европарламент положительно оценивает новый план роста для государств Западных Балкан и призывает руководителей ЕС немедленно принять программу переговоров, как только будут выполнены соответствующие требования, предъявленные каждой стране-кандидату, чтобы можно было незамедлительно начать переговоры о присоединении.
Депутаты высоко оценивают проявленный интерес и политическую волю многих стран присоединиться к ЕС и признают серьезные усилия, которые прилагаются для выполнения условий для вступления в ЕС, в том числе желание властей Армении идти на сближение с ЕС.
Депутаты Европарламента подчеркивают, что ЕС должен установить четкие сроки, в которые до конца этого десятилетия должны быть завершены переговоры о присоединении со странами-кандидатами.
По мнению депутатов Европарламента, нельзя вводить ускоренный процесс вступления. Они настаивают на выполнении Копенгагенских критериев для обеспечения того, чтобы страны-кандидаты и потенциальные страны-кандидаты проявляли последовательные и устойчивые обязательства в отношении демократии, правосудия, прав человека, уважения к меньшинствам и их защиты, а также экономических реформ.
С учетом военной агрессии России против Украины расширение стало еще более важным стратегически и является одним из сильнейших геополитических инструментов, имеющихся в распоряжении ЕС, считают депутаты, называя расширение стратегическим вкладом в мир и безопасность, а также движущей силой демократии и залогом европейских ценностей на всем континенте.
Депутаты Европарламента предлагают назначить следующую коллегию комиссаров по вопросам расширения и обеспечить четкое отделение двусторонних вопросов от политики расширения ЕС.
Депутаты выражают глубокое сожаление в связи с заявлениями премьер-министра Венгрии в связи с началом переговоров о присоединении с Украиной и изменениями в венгерской политике в отношении Косово. Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана тормозят процесс расширения ЕС, предупреждают депутаты Европарламента и указывают Совету ЕС на возможные негативные последствия, которые могут возникнуть при председательстве Венгрии в ЕС с июля 2024 года.
В резолюции подчеркивается необходимость параллельно с процессом расширения проводить внутренние реформы ЕС, чтобы улучшить способность ЕС эффективно интегрировать новые государства-члены, в том числе путем введения голосования квалифицированного большинства по вопросам внешней политики и политики безопасности в том числе в сферах, связанных с процессом присоединения.
Резолюция была принята 468 голосами "за", 99 голосами "против" и 58 депутатов воздержались.
Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Орбан пригрозил, что заблокирует на заседании Евросовета на этой неделе выделение миллиардов на помощь Украине, а также начало переговоров о присоединении Украины к блоку.
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