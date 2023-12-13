Европарламент требует начать переговоры о присоединении с Украиной и еще двумя странами

По мнению депутатов Европарламента, нельзя вводить ускоренный процесс вступления. Они настаивают на выполнении Копенгагенских критериев для обеспечения того, чтобы страны-кандидаты и потенциальные страны-кандидаты проявляли последовательные и устойчивые обязательства в отношении демократии, правосудия, прав человека, уважения к меньшинствам и их защиты, а также экономических реформ.

С учетом военной агрессии России против Украины расширение стало еще более важным стратегически и является одним из сильнейших геополитических инструментов, имеющихся в распоряжении ЕС, считают депутаты, называя расширение стратегическим вкладом в мир и безопасность, а также движущей силой демократии и залогом европейских ценностей на всем континенте.

Депутаты Европарламента предлагают назначить следующую коллегию комиссаров по вопросам расширения и обеспечить четкое отделение двусторонних вопросов от политики расширения ЕС.

Депутаты выражают глубокое сожаление в связи с заявлениями премьер-министра Венгрии в связи с началом переговоров о присоединении с Украиной и изменениями в венгерской политике в отношении Косово. Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана тормозят процесс расширения ЕС, предупреждают депутаты Европарламента и указывают Совету ЕС на возможные негативные последствия, которые могут возникнуть при председательстве Венгрии в ЕС с июля 2024 года.

В резолюции подчеркивается необходимость параллельно с процессом расширения проводить внутренние реформы ЕС, чтобы улучшить способность ЕС эффективно интегрировать новые государства-члены, в том числе путем введения голосования квалифицированного большинства по вопросам внешней политики и политики безопасности в том числе в сферах, связанных с процессом присоединения.

Резолюция была принята 468 голосами "за", 99 голосами "против" и 58 депутатов воздержались.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Орбан пригрозил, что заблокирует на заседании Евросовета на этой неделе выделение миллиардов на помощь Украине, а также начало переговоров о присоединении Украины к блоку.

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