В больницы попадает все больше пациентов с Covid-19

На минувшей неделе, с 4 по 10 декабря, результаты мониторинга гриппа и других острых инфекций верхних дыхательных путей (AAEI) показали более значительный рост числа пациентов, госпитализированных с диагнозом Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Латвии по-прежнему продолжается рост числа случаев Covid-19: лабораторно подтверждено 339 случаев Covid-19, тогда как неделей ранее таковых было 329, при этом был проведен 821 лабораторный тест на наличие вируса SARS-cov-2, в то время как неделей ранее - 962. По-прежнему сохраняется прирост числа госпитализированных пациентов: на прошлой неделе был госпитализирован 401 пациент, а неделей ранее - 307.
На предыдущей неделе в больницах в тяжелом состоянии находились 12 пациентов. Зарегистрировано 29 смертей пациентов с диагнозом Covid-19, что на шесть больше, чем неделей ранее. По крайней мере в шести случаях Covid-19 был основным диагнозом. SPKC отмечает, что заражение Covid-19 часто существенно обостряет уже существующие хронические заболевания, из-за чего может потребоваться госпитализация и впоследствии наступить смерть.
В то же время средняя интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе оставалась по-прежнему низкой, однако наблюдается небольшой прирост.
На прошлой неделе в практики семейных врачей, задействованные в мониторинге, с симптомами AAEI обратились 1072 пациента, из которых 15 пациентам на основе типичной клинической картины был поставлен диагноз "грипп". Случаи гриппа зарегистрированы в Вентспилсе, Даугавпилсе, Екабпилсском крае и Риге.
На прошлой неделе случаи гриппа были зарегистрированы во всех возрастных группах, однако самая высокая заболеваемость зарегистрирована в возрастной группе от 5 до 14 лет.
Лабораторным путем подтверждено девять случаев гриппа, четыре из которых - грипп типа "А", а пять - грипп типа "В".
В большинстве стран ЕС/ЕЭЗ распространение гриппа сохранилось на том же уровне, который наблюдался в тот же период прошлого года. В ЕС/ЕЭЗ в целом доля положительных тестов на Covid-19 составила 19% (неделей ранее 21%), в то время как доля положительных тестов на грипп сохранилась ниже 3%.
Для снижения риска тяжелого заболевания и смерти вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 рекомендуется всем, однако в особенности людям, у которых заболевание AAEI часто проходит в тяжелой форме и у которых высок риск осложнений. SPKC сообщает, что в этом сезоне от гриппа оплаченной государством вакциной привились уже почти 100 000 жителей, а против Covid-19 вакцинировались почти 27 000 жителей.
SPKC напоминает, что оплаченные государством прививки от гриппа у своего семейного врача, в кабинетах вакцинации или медицинских учреждениях могут получить жители, относящиеся к определенным группам.
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