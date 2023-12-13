В больницы попадает все больше пациентов с Covid-19

На прошлой неделе случаи гриппа были зарегистрированы во всех возрастных группах, однако самая высокая заболеваемость зарегистрирована в возрастной группе от 5 до 14 лет.

Лабораторным путем подтверждено девять случаев гриппа, четыре из которых - грипп типа "А", а пять - грипп типа "В".

В большинстве стран ЕС/ЕЭЗ распространение гриппа сохранилось на том же уровне, который наблюдался в тот же период прошлого года. В ЕС/ЕЭЗ в целом доля положительных тестов на Covid-19 составила 19% (неделей ранее 21%), в то время как доля положительных тестов на грипп сохранилась ниже 3%.

Для снижения риска тяжелого заболевания и смерти вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 рекомендуется всем, однако в особенности людям, у которых заболевание AAEI часто проходит в тяжелой форме и у которых высок риск осложнений. SPKC сообщает, что в этом сезоне от гриппа оплаченной государством вакциной привились уже почти 100 000 жителей, а против Covid-19 вакцинировались почти 27 000 жителей.

SPKC напоминает, что оплаченные государством прививки от гриппа у своего семейного врача, в кабинетах вакцинации или медицинских учреждениях могут получить жители, относящиеся к определенным группам.

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