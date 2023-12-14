Из-за идущей войны оценка состояния олигархов может быть существенно искажена, а номинальная стоимость активов далеко не всегда отражает реальную, отмечает он.

И все же экономисты ЦЭС в последнем исследовании смогли оценить доли различных типов капитала в украинской экономике, в том числе олигархического.

ЦЭС проанализировал капитал 300 крупнейших предприятий Украины, а также государственных и коммунальных предприятий и смоделировал их распределение по типам капитала.

Как рассказывает Владимир Ланда, один из авторов исследования, на сегодня олигархический капитал составляет пятую часть — 21% — от всего капитала.

В первые годы президентства Владимир Зеленский неоднократно приглашал на разговор олигархов. На фото - встреча с Игорем Коломойским (второй справа). Фото: Офис президента Украины

Как считает эксперт «CASE Украина» Владимир Дубровский, говорить о том, что олигархическая система уничтожена, как об этом заявлял почти год назад президент Зеленский, пока еще преждевременно.