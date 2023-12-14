В Конгрессе США одобрили резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

Резолюция предполагает собой формальное начало расследования в рамках процедуры импичмента. По законодательству США, само расследование позволяется проводить и без согласования, по этой причине оно ведется уже в течение нескольких месяцев. Идея провести голосование по резолюции принадлежит спикеру Майку Джонсону, считающему, что утвержденная резолюция добавит процедуре импичмента больший вес.

Основаниями для расследования являются, в частности, переписка из ноутбука сына президента - Хантера Байдена, показания свидетелей о причастности президента к бизнесу сына, а также подозрительные денежные операции семьи главы государства. Накануне Байден-младший был вызван в суд комитетом по надзору Палаты представителей, чтобы ответить на вопросы республиканцев о причастности Джо Байдена к его бизнесу. Однако, он не пришел.

После решения Палаты представителей обвинения переданы в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. В настоящее время Сенат контролируют демократы.