9 из 10 жителей Латвии не чувствуют себя по-настоящему здоровыми

"Когда человек чувствует, что что-то не так, очень важно своевременно обратиться к специалисту, а затем, в зависимости от ситуации, пройти дополнительные обследования, начать лечение и/или прием медикаментов. Следует отметить, что некоторые распространенные заболевания развиваются постепенно и не вызывают значительного дискомфорта, например, остеопороз, сахарный диабет 2 типа, гипертония, поэтому показатели здоровья следует контролировать даже тогда, когда кажется, что мы здоровы. Однако еще до этого действительно важно осознавать, что хорошее здоровье в долгосрочной перспективе требует соблюдения основных принципов сбалансированного образа жизни как в отношении питания и физической активности, так и в отношении достаточно продолжительного отдыха. Также следует оценивать, насколько полезно мы используем свое свободное время, действительно ли мы качественно отдыхаем, находимся ли мы все время в виртуальной среде и не нагружаем ли мы себя дважды, просыпаясь утром не выспавшись", – отмечает А. Ритене.