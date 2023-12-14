9 из 10 жителей Латвии не чувствуют себя по-настоящему здоровыми

Почти половина населения Латвии, или 48%, считают, что имеют относительно хорошее здоровье, и лишь 13% опрошенных чувствуют себя полностью здоровыми. В свою очередь, четверо из десяти жителей (38%) считают, что имеют плохое здоровье – треть (28%) опрошенных оценивают свое здоровье скорее как плохое, а 9% – как совсем плохое, свидетельствуют данные восьмого ежегодного исследования “Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka”.
Более здоровыми себя чувствуют респонденты, которые в целом оценивают свой образ жизни как здоровый, а также те, кто считает, что они занимаются достаточной физической активностью, и те, кто получил высшее образование. Из тех, кто оценивает свой образ жизни как нездоровый, только 2% чувствуют себя по-настоящему здоровыми, тогда как каждый четвертый (25%) – скорее здоровыми.
По мнению экспертов по здоровью, результаты исследования вызывают тревогу, более того, они считаются не только субъективной и критической оценкой своего здоровья, но и подтверждаются объективными данными, поскольку многие заболевания все чаще наблюдаются в более раннем возрасте. Эксперты подчеркивают, что существуют обстоятельства, повлиять на которые не в наших силах, однако образ жизни и профилактические проверки имеют важное, а иногда и решающее значение.
"К сожалению, небрежное отношение к своему здоровью, безрассудный образ жизни, стресс и другие обстоятельства способствуют тому, что болезни все больше и больше "молодеют", это подтверждают и данные, собранные Всемирной организацией здравоохранения. Если когда-то инсульт считали болезнью пожилых людей, то теперь им страдают пациенты во все более раннем возрасте. Кардиологи и онкологи также бьют тревогу, что средний возраст пациентов с сосудистыми и онкологическими заболеваниями продолжает снижаться. Если бы мы более бережно относились к своему здоровью, потенциал жить лучше, чувствовать себя лучше и быть здоровее был бы огромным", – считает исполнительный директор Apotheka Марис Лукс.
Существенное снижение оценки здоровья в 35 и 55 лет
По мере увеличения возраста респондентов снижается доля жителей, положительно оценивающих свое здоровье. Если молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет в 40% случаев согласны с тем, что их здоровье очень хорошее, то по достижении 55-летнего возраста таких остается только 6%.
Значительное падение уже можно наблюдать в возрастной группе от 25 до 34 лет, где свое здоровье как очень хорошее оценивают вдвое меньше респондентов, чем в группе молодых людей (19%).
"Допускаю, что по достижению определенного возраста, люди все лучше и лучше понимают, что на самом деле означают хорошее здоровье и здоровый образ жизни, поэтому оценка состояния личного здоровья стремительно снижается. Если целью пациента является сохранить хорошее здоровье в долгосрочной перспективе, то с возрастом этому уделяется все большее внимание. Наблюдения свидетельствуют, что после 35 лет здоровье многих пациентов начинает ухудшаться, и это – тот момент, когда профилактические осмотры следует проводить более регулярно, чтобы задержать развитие различных заболеваний", - говорит семейный врач Янис Дрейманис.
По достижении 55-летнего возраста существенно снижается и доля населения, оценивающего свое здоровье как скорее хорошее. Если в возрастной группе от 45 до 54 лет с этим утверждением согласны 54% населения, то от 55 до 64 лет – только 33%.
Краеугольный камень хорошего здоровья – сбалансированный образ жизни
"Что в действительности представляет собой хорошее здоровье? Иногда человеку кажется, что он здоров, однако, после выяснения ситуации, оказывается, что пациент вообще не знает важнейших показателей своего здоровья – артериального давления, уровня холестерина и других. Ощущения – это одно, а объективные показатели – зачастую что-то другое. Хорошее здоровье – это когда есть не только хорошее самочувствие, но и показатели здоровья отвечают половым и возрастным нормам", – подчеркивает Вита Скуя, врач-гастроэнтеролог, методический руководитель Института “Anti-Aging Institute”.
Современная медицина и фармацевтика способны творить чудеса, и только в наших руках уловить момент, когда они действительно могут помочь, считает фармацевт “Mana Aptieka”, заведующая аптекой “Tukuma Centra aptieka” Агнесе Ритене.
"Когда человек чувствует, что что-то не так, очень важно своевременно обратиться к специалисту, а затем, в зависимости от ситуации, пройти дополнительные обследования, начать лечение и/или прием медикаментов. Следует отметить, что некоторые распространенные заболевания развиваются постепенно и не вызывают значительного дискомфорта, например, остеопороз, сахарный диабет 2 типа, гипертония, поэтому показатели здоровья следует контролировать даже тогда, когда кажется, что мы здоровы. Однако еще до этого действительно важно осознавать, что хорошее здоровье в долгосрочной перспективе требует соблюдения основных принципов сбалансированного образа жизни как в отношении питания и физической активности, так и в отношении достаточно продолжительного отдыха. Также следует оценивать, насколько полезно мы используем свое свободное время, действительно ли мы качественно отдыхаем, находимся ли мы все время в виртуальной среде и не нагружаем ли мы себя дважды, просыпаясь утром не выспавшись", – отмечает А. Ритене.
Об исследовании
“Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" – это наиболее разнообразное ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное число населения – 1016 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Цель исследования – побудить общественность задуматься о состоянии своего здоровья и побудить их придерживаться здорового образа жизни. Исследование проводилось в августе 2023 года.