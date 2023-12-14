Финляндия снова закрывает границу с Россией

О том, что Финляндия закрывает границу с Россиией, заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Ранее о возможном закрытии сообщило местное издание Helsingin Sanomat. По словам источников издания, утром в четверг, 14 декабря, недалеко от границы России и Финляндии заметили группу мигрантов.

Два пограничных перехода на восточной границе Финляндии с Россией - Ваалимаа и Ниирала - открылись меньше чем на сутки.

Сообщают, что в четверг на открытые пункты пересечения границы прибыли в общей сложности не менее 62 просителей убежища.

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