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Финляндия снова закрывает границу с Россией

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Финские пограничники и мигранты с велосипедами идут по пограничному переходу между Финляндией и Россией, в Салле, Лапландия, Финляндия, 21 ноября 2023 года.
Финские пограничники и мигранты с велосипедами идут по пограничному переходу между Финляндией и Россией, в Салле, Лапландия, Финляндия, 21 ноября 2023 года. Фото: Lehtikuva

В четверг, 14 декабря, власти Финляндии сообщили, что снова закрывают границу с Россией, спустя всего сутки после открытия, об этом сообщает "Медуза".

О том, что Финляндия закрывает границу с Россиией, заявила министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Ранее о возможном закрытии сообщило местное издание Helsingin Sanomat. По словам источников издания, утром в четверг, 14 декабря, недалеко от границы России и Финляндии заметили группу мигрантов.

Два пограничных перехода на восточной границе Финляндии с Россией - Ваалимаа и Ниирала - открылись меньше чем на сутки.

Сообщают, что в четверг на открытые пункты пересечения границы прибыли в общей сложности не менее 62 просителей убежища.

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