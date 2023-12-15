Украинский депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета. Ранены 26 человек

По информации полиции, пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия депутату, устроившему взрыв. "Медуза" пишет, что один из пострадавших скончался.

Как сообщает "Украинская служба Би-би-си" со ссылкой на полицию Закарпатья, гранаты взорвал депутат местного совета, а появившаяся также информация о том, что это мог сделать военнослужащий, ложная.

Мотивы депутата, взорвавшего гранаты, неизвестны.

На месте происшествия работают украинская полиция, взрывотехники и криминалисты.

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