Пт, 15.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Украинский депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета. Ранены 26 человек

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Граната. Иллюстративное фото.
Граната. Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/pentlandpirate

В Закарпатской области Украины в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты, сообщает Национальная полиция. В результате взрыва несколько человек ранены, а депутат находится в критическом состоянии.

По информации полиции, пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия депутату, устроившему взрыв. "Медуза" пишет, что один из пострадавших скончался.

Как сообщает "Украинская служба Би-би-си" со ссылкой на полицию Закарпатья, гранаты взорвал депутат местного совета, а появившаяся также информация о том, что это мог сделать военнослужащий, ложная.

Мотивы депутата, взорвавшего гранаты, неизвестны.

На месте происшествия работают украинская полиция, взрывотехники и криминалисты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх