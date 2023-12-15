ФСИН заявила о переводе Навального в другую колонию

В справке утверждается, что политик покинул колонию "в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года". "О прибытии Навального будет извещено в рамках действующего законодательства", - указывается далее.

Команда Навального в начале декабря сообщила о его исчезновении. Связи с политиком нет с 5 декабря. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в интервью DW заявил о "реализуемом плане Кремля по полной изоляции Навального". "Каким образом - не знаю. Либо через ухудшение здоровья, либо еще что-то. Скорее всего, его этапируют, но мы ничего не знаем", - добавил он. Сторонники оппозиционного политика запустили в соцсетях хештег #ГдеНавальный и объявили вознаграждение за сведения о том, где он находится. Кроме того, в начале декабря команда Навального запустила новый проект в рамках предвыборной кампании в РФ.