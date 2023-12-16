Эстония запросила у Еврокомиссии почти 30 миллионов на покупку дронов и другого оборудования для наблюдения за восточной границей, но получила отрицательный ответ из Брюсселя, поскольку у нас слишком низкое миграционное давление, сообщает Rus.Postimees.
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Эстония не получит от Европы средств на пограничное оборудование из-за нехватки мигрантов
В последние месяцы и Postimees, и другие издания неоднократно писали о том, что на полное строительство эстонско-российской границы не хватает десятков миллионов евро.