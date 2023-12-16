Израильские солдаты случайно убили троих заложников в секторе Газа

Израильские солдаты ошибочно приняли заложников за "угрозу" и застрелили их в ходе операции против палестинской боевой группировки ХАМАС в районе Шеджайе на севере сектора Газа.

Вскоре после этого инцидента возникли подозрения, что убитые могли быть заложниками, захваченными ХАМАС. Тела были доставлены на территорию Израиля для более тщательного осмотра, который подтвердил, что это трое израильских заложников.

Хагари заявил, что ЦАХАЛ берет на себя ответственность за произошедшее и уже начато расследование.

"Это трагический инцидент, всю ответственность несет армия", - сказал Хагари. Армия немедленно начала расследования обстоятельств гибели заложников.

Хагари подчеркнул, что Шеджайн является "зоной активных боевых действий", где в последние дни происходили бои, и выразил соболезнования семьям заложников.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал гибель заложников "невыносимой трагедией".

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