В Латвии до сих пор не могут сказать, каким критериям должны соответствовать бомбоубежища

Остальные были изучены на бумаге и в различных исторических документах. Но, как говорят в думе, государство так и не смогло определить, каким критериям должны соответствовать убежища. Поэтому самоуправление не знает, что делать дальше.

Только сейчас МВД и служба спасения подготовили информативный отчет по убежищам, который был рассмотрен две с половиной недели назад на совещании госсекретарей. Документ имеет статус ограниченного доступа.

У Министерства внутренних дел есть время до июня следующего года, чтобы установить требования, которым должны соответствовать существующие убежища. А у Министерства экономики время только до декабря следующего года.

В Эстонии все совсем иначе. Там Таллиннский технический университет совместно со специалистами по безопасности сразу после начала войны разработал общие критерии подготовки убежищ в соответствии с минимальными требованиями.

Тогда спасателям дали деньги на то, чтобы вместе с торговцами обследовать все места. А в городах расставлены специальные таблички, где могут собираться люди в случае необходимости быстрой эвакуации населения в чрезвычайной ситуации. Ответственные лица в Латвии даже не договорились, как должны выглядеть такие знаки.

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