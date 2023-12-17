В Латвии до сих пор не могут сказать, каким критериям должны соответствовать бомбоубежища

Год назад под Рождество мы рассказывали, как Латвия пытается привести в порядок сферу гражданской обороны. Было обещано обследовать убежища в подвалах зданий и сделать много других практических и необходимых вещей. Однако темпы работы ответственных лиц пока не свидетельствуют о том, что мы живем в военное время, сообщает Nekā personīga.
Гражданской обороной в Латвии пренебрегают в течение многих лет. Год назад в беседах с журналистами политики обещали активно заняться этим вопросом. Но с момента начала войны в Украине Латвия так и не поняла, каким нормам должны соответствовать бомбоубежища.
Столетний Агенскалнский рынок после его постройки называли самым современным в Латвии. Уже тогда здесь было центральное отопление, лифты, вентиляция и просторные подземные подвалы. Пережив две мировые войны, теперь, после восстановления, он мог бы служить не только местом торговли, но и убежищем на случай крупных катастроф.
В этом месяце на рынок пришли ответственные за гражданскую оборону представители Рижской думы. Прошли по подвалам, осмотрели состояние коммуникаций, помещений и ушли. Площадь помещений под рынком - 1600 квадратных метров.
В январе в Рижской думе начал работать Департамент гражданской обороны и оперативной информации. Задача его руководителя - подготовить столицу к преодолению различных кризисов. В том числе и военного нападения.
В течение года департамент выявил на территории города 355 объектов, которые могут соответствовать требованиям к подземным убежищам. Однако в реальности обследовано было менее 30 из них.
Остальные были изучены на бумаге и в различных исторических документах. Но, как говорят в думе, государство так и не смогло определить, каким критериям должны соответствовать убежища. Поэтому самоуправление не знает, что делать дальше.
Только сейчас МВД и служба спасения подготовили информативный отчет по убежищам, который был рассмотрен две с половиной недели назад на совещании госсекретарей. Документ имеет статус ограниченного доступа.
У Министерства внутренних дел есть время до июня следующего года, чтобы установить требования, которым должны соответствовать существующие убежища. А у Министерства экономики время только до декабря следующего года.
В Эстонии все совсем иначе. Там Таллиннский технический университет совместно со специалистами по безопасности сразу после начала войны разработал общие критерии подготовки убежищ в соответствии с минимальными требованиями.
Тогда спасателям дали деньги на то, чтобы вместе с торговцами обследовать все места. А в городах расставлены специальные таблички, где могут собираться люди в случае необходимости быстрой эвакуации населения в чрезвычайной ситуации. Ответственные лица в Латвии даже не договорились, как должны выглядеть такие знаки.
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