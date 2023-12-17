Проблемы для Финляндии и "суверенитет в обмен на колбасу". Съезд "Единой России" выдвинул Путина в президенты

В тот же день, когда Путина официально выдвинули в президенты, государственные СМИ обнародовали его заявления о проблемах, которые могут возникнуть у Финляндии после того, как она вступила в НАТО.

В представлении президента России, ее «затащили» в военный альянс, а до этого у России с Финляндией были самые добрые и сердечные отношения.

«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — предупредил Путин (цитата по агентству ТАСС).

Финляндия, в течение многих десятилетий сохранявшая нейтральный статус, решила присоединиться к НАТО после нападения России на Украину.

На прошлой неделе власти Финляндии повторно закрыли свою границу с Россией из-за аномального наплыва иностранных мигрантов. Финские власти заявили, что Россия поощряет волну миграции, желая таким образом дестабилизировать обстановку в Финляндии.

Выдвижение Дунцовой

В воскресенье в Москве о намерении баллотироваться в президенты заявил еще один политик. 40-летняя журналистка из Ржева и мать троих детей Екатерина Дунцова, которая позиционирует себя как независимого кандидата, 17 декабря устроила встречу со своей инициативной группой.

Собрание прошло не без проблем: сначала в помещении выключили свет, затем туда пришла полиция. Но разгонять мероприятие она не стала, и выдвижение Дунцовой все-таки состоялось: всего на собрании насчитали 521 голос при необходимых 500.

О политике Дунцова говорит обтекаемыми словами, в которых можно увидеть признаки оппозиционности. Так, она сказала, что хочет сделать Россию мирной, дружелюбной и «с человеческим лицом».

После того, как она заявила о желании пойти в президенты, женщину вызвали в прокуратуру.

Как только кандидатка попросила сторонников о финансовой поддержке, ей заблокировали ей банковские переводы.

Фото: BBC

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Фото: BBC