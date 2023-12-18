В Риге выступит Скриптонит

Скриптонит (наст. имя - Адиль Жалелов) - казахстанский исполнитель и музыкальный продюсер. Впервые о нем заговорили в 2013 году после видеоклипа на песню VBVVCTND, спустя полтора года он выпустил свой дебютный альбом "Дом с нормальными явлениями", который стал одним из самых удачных русскоязычных рэп-альбомов 2015 года.

Артист позиционирует свое творчество как "казахстанский рэп" и не одобряет тех, кто называет его "российским исполнителем", делающим "русский рэп". В своих треках Скриптонит делает упор на музыкальную составляющую, которой нередко занимается сам лично. Его выделяет своеобразное произношение, которое шутливо называют "полупьяным".

Известно, что с 24 февраля 2022 года рэпер молчал о своей позиции в отношении полномасштабной войны РФ против Украины. По данным СМИ, он полностью остановил свою концертную деятельность в России, закрыл музыкальный лейбл Musica36 и переехал в Астану. В мае 2022 года он принял участие в благотворительном фестивале Blago Fest в поддержку Украины.

Один из своих концертов в Алматы спустя 5 месяцев после начала войны музыкант начал с минуты молчания в память о жертвах январских событий в Казахстане и в память о погибших в Украине. "Я бы хотел начать концерт с минуты молчания в память о погибших во время январских событий и в память о людях, гибнущих в Украине", - сказал Скриптонит со сцены.

Начало концерта в 20:00. Билеты в продаже с 18 декабря.

Галерея: Скриптонит в Риге (2019)

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