"Это непросто". Премьер рассказала, как уживается с телохранителями

Декабрьский график у нее уже весь заполнен впритык: не осталось даже свободного часа. Рабочий день Силини часто начинается в семь утра и завершается поздно вечером. "Работа премьер-министра не заканчивается, когда я прихожу домой. Сообщения приходят на телефон до поздней ночи. У премьер-министра ненормированный рабочий день", - рассказывает Силиня о специфике занимаемой должности.

Премьер-министр ежедневно передвигается под присмотром службы безопасности, ей не приходится самой садиться за руль автомобиля. Она не скрывает, что привыкнуть к новым условиям было непросто, особенно к тому, что телохранители сопровождают ее на каждом шагу. "Это непросто. Но телохранители очень хорошо выполняют свою работу, стараются быть ненавязчивыми и оставить мне личное пространство", - поясняет Силиня.

Рассказала политик и о боевом крещении, которое прошла, вступив на высокий пост: ведь на нее сразу обрушилась лавина резкой критики от общественности - обсуждали ее платье, прическу и многое другое.

Эвика Силиня, опираясь на свой личный опыт, говорит, что женщине для того, чтобы попасть на высокий политический пост, надо проявить себя на порядок больше, нежели мужчине, который делает политическую карьеру.

Как уже сообщалось, за новое правительство проголосовали 53 депутата, против - 39.

Подробности читайте в номере Kas Jauns от 13 декабря.

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