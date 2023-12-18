Убитые по ошибке израильские заложники писали остатками еды просьбы о помощи

Слева направо: Алон Шамриз, Йотам Хаим и Самер Талалка Фото: Hostage and Missing Families Forum

По словам представителей Армии обороны Израиля, которая ведет расследование случившегося, мужчины проживали в здании, рядом с которым их застрелили, «в течение некоторого времени».

В воскресенье ЦАХАЛ сообщил, что в ходе обыска здания израильские военные нашли белую ткань, на которой остатками еды было написано «SOS» и «Помогите, 3 заложника».

Семьи заложников, захваченных боевиками во время нападения на Израиль 7 октября и остающихся в плену в секторе Газа, призывают израильское правительство заключить новое перемирие с ХАМАС, чтобы освободить хотя бы часть пленников. Первоначальная сделка привела к освобождению более 100 заложников в обмен на палестинцев, отбывавших наказание в израильских тюрьмах.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает, что «военное давление необходимо как для возвращения заложников, так и для победы».

На фоне растущего числа жертв среди палестинского гражданского населения израильские власти подвергаются все большему международному давлению, в том числе со стороны своего главного союзника — США.

В воскресенье министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе своего визита в Израиль призвала к «новому немедленному и долгосрочному прекращению огня».

Ее израильский коллега Эли Коэн заявил, что прекращение огня было бы ошибкой и «подарком ХАМАС».

Великобритания и Германия также призвали к «устойчивому прекращению огня», но при этом не говорили о том, что оно должно быть немедленным.

Огромные территории сектора Газа разрушены израильскими бомбардировками, и ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе в условиях повсеместной нехватки предметов первой необходимости.

Фото: BBC

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Фото: BBC