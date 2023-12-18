Как блистать в праздники – рекомендации для упругой кожи и сияющего вида

Приближается Рождество с праздничными моментами в кругу семьи, друзей и коллег – и каждая из нас желает по-настоящему блистать в праздники, к тому же фотография не только запечатлеет время, проведенное вместе, но и то, как мы приготовились к празднику. Как подготовиться к праздникам, позаботиться о коже лица, чтобы она блестела и была здоровой, рекомендует консультант Apotheka по косметике Арта Богданова.