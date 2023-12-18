"Рождественская прелюдия" с участием Инессы Галанте, Андрея Осокина, Айварса Калейса и других

В минувшую субботу, 16 декабря, в Домском соборе с аншлагами прошли одни из самых ожидаемых и любимых рижской публикой зимних музыкальных событий – концерты «Рождественская прелюдия». Многолетние посетители концерта утверждают, что именно с этой музыкальной встречи для них начинается настоящее Рождество.
Секрет популярности рождественского концерта прост: в нем неразрывны музыка и любовь к людям, Латвии. Организаторы этого светлого традиционного мероприятия из года в год дарят рижанам новые музыкальные открытия, наполняют программу сюрпризами и новыми участниками.
"Рождественская прелюдия" для меня — это всегда время сердечных встреч и прекрасной музыки. В канун зимних праздников мы все особенно нуждаемся в ощущении чуда, просветления, единения. Музыка – это единственный язык, который объединяет, стирает все границы – интересов, возрастов, любых социальных разделений. Для меня большая радость видеть улыбающиеся, счастливые лица, слышать искренние пожелания и ощущать душевное тепло близких по духу людей", — поделилась эмоциями оперная дива, любимица публики Инесса Галанте.
Сцену с Инессой Галанте разделили ее друзья и известные музыканты: выдающийся контратенор и исполнитель барочной музыки Сергей Егерс, виртуозный пианист, лауреат престижных международных конкурсов Андрей Осокин, всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс. Неизменным было и участие хора мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством Романа Ванагса. Музыкальным сюрпризом вечера стало выступление оперной певицы, сопрано Виктории Майоре (Пакалниеце). Также в этом году сердца публики покорили юные восходящие звёзды, лауреаты X-го, юбилейного конкурса “Таланты Инессы Галанте” – скрипачки Анастасия Морозова (17 лет), София Полищук (9 лет), и пианист Густавс Калейс (9лет). Их талантливые исполнения вызвали искреннее восхищение и не оставили равнодушным ни одного слушателя в зале.
На концертах прозвучали композиции К.Глюка, Д.Каччини, С.Франка, И.С.Баха, Ф.Шуберта, а также произведение латвийского композитора Я. Витолса.
Особую торжественность момента подчеркивало специальное световое оформление собора. Строгое готическое убранство во время концертов "Рождественская прелюдия" сказочно преображают динамичные световые инсталляции, гармонично вписанные в музыкальный контекст и создающие в зале особую атмосферу.
Программу концерта, а также концепцию световых решений и сценографию традиционно разрабатывает директор и продюсер мероприятий "Фонда Инессы Галанте" Диана Галанте. "Рождественская прелюдия" стала неотъемлемой частью зимних праздников и ярким событием для слушателей всех возрастов, и в этом году на наших концертах было особенно много молодежи, чему мы очень рады!" - рассказала Диана Галанте.
Галерея: "Рождественская прелюдия" с участием Инессы Галанте, Андрея Осокина, Айварса Калейса и других
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