Секрет популярности рождественского концерта прост: в нем неразрывны музыка и любовь к людям, Латвии. Организаторы этого светлого традиционного мероприятия из года в год дарят рижанам новые музыкальные открытия, наполняют программу сюрпризами и новыми участниками.

"Рождественская прелюдия" для меня — это всегда время сердечных встреч и прекрасной музыки. В канун зимних праздников мы все особенно нуждаемся в ощущении чуда, просветления, единения. Музыка – это единственный язык, который объединяет, стирает все границы – интересов, возрастов, любых социальных разделений. Для меня большая радость видеть улыбающиеся, счастливые лица, слышать искренние пожелания и ощущать душевное тепло близких по духу людей", — поделилась эмоциями оперная дива, любимица публики Инесса Галанте.

"Рождественская прелюдия" с участием Инессы Галанте, Андрея Осокина, Айварса Калейса и других Фото: Пресс-фото