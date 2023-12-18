Пентагон: 30 декабря закончатся деньги на военную помощь Украине

Если Конгресс США не одобрит новое финансирование, у Пентагона к 30 декабря закончатся деньги на замену отправленного в Украину оружия. Это первый раз, когда Министерство обороны США указало конкретную дату расходования средств.
Агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда (Michael McCord) сообщает, что Минобороны США тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и экипировки, которая заменит изъятое из запасов и отправленное в Украину оружие. Через пятнадцать дней - 30 декабря - счета опустеют.
Агентство Bloomberg пишет, что письмо увеличит давление на Конгресс, чтобы тот вышел из тупика, в который попал вопрос о более чем 60 миллиардах долларов США, запрошенных президентом Джо Байденом в качестве помощи Украине. Республиканские законодатели утверждают, что пакет должен включать меры по повышению безопасности на границе США с Мексикой, в противном случае они его не подтвердят. Должностные лица администрации Байдена пытались договориться с сенаторами о компромиссе.
Администрация Байдена 12 декабря сообщила, что она направляет Украине пакет на сумму $200 млн, в который входят артиллерийские снаряды, пехотные боеприпасы и другое оружие. После этого Пентагон сможет направить Украине еще один пакет помощи, сказал Маккорд.
Несмотря на то, что письмо требует от членов Конгресса достичь соглашения о финансировании для Украины, это означает и то, что республиканцам Палаты представителей, которые отправились на рождественские каникулы, не приняв вопроса о финансировании, надо будет достичь соглашения, когда они вернутся на работу после 1 января.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!