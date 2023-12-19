Diena: Римшевич, по делу которого в среду будет вынесен приговор, метил в президенты

Если бы у некоторых банкиров не закончилось терпение в отношении деятельности тогда еще всесильного президента Банка Латвии Илмара Римшевича в тандеме с бизнесменом Марисом Мартинсонсом, Римшевич, скорее всего, сегодня был бы президентом Латвии или же его портрет уже висел бы в галерее экс-президентов в Рижском замке, пишет Diena.
По словам источников, близких к расследованию, Римшевич метил в президенты и считал, что Мартинсонс может ему в этом помочь, используя свою репутацию "надежного переговорщика" с политиками самого широкого спектра.
Вместо этого завтра, 20 декабря, Рижский районный суд в Юрмале огласит сокращенный приговор по делу о коррупции, в котором фигурируют Римшевич и Мартинсонс - бизнесмен, причастный к нескольким громким уголовным делам десятилетия и входящий в ближний круг политиков самого разного толка.
После оглашения приговора суд обещает выступить с заявлением, так как, видимо, считает необходимым без промедления разъяснить общественности свои аргументы.
То, как обвиняемые в последнее время строили тактику защиты в зале суда и вне его, а также акценты в последнем слове обоих, особенно Мартинсонса, свидетельствуют о том, что нужно быть готовыми к самому нереальному исходу коррупционного дела такого уровня.
В своем последнем слове Мартинсонс словно давал наставления судье Гундеге Лапине, как ей следует рассматривать дело: "Я прошу суд в случае любых неясностей, сомнений или раздумий не отступать от презумпции невиновности, закрепленной в уголовном праве, когда все сомнения трактуются в пользу лица, имеющего право на защиту".
В своей речи Мартинсонс неоднократно подчеркнул, что чувствует себя "случайным прохожим", втянутым в это запутанное прокурорами дело, и обвинение допустило ошибки в юридической квалификации преступлений.
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