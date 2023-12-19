Жена умершего поэта: "Вещества очень доступны в нашем обществе"

В возрасте 48 лет скончался поэт и прозаик Андрис Огриньш. Его бывшая жена Анда Огриня опубликовала в Facebook проникновенный пост, в котором делится болью утраты и говорит о проблемах, с которыми сталкиваются родственники людей с зависимостями, а также о том, что наркотические вещества слишком доступны.
Apollo.lv опубликовал этот пост с разрешения Анды, RUS TVNET публикует его дословный перевод: возможно, он заставит кого-то задуматься...
"Я очень опечалена и зла одновременно, поэтому хочу сказать правду обо всем этом.
Андрис мертв. И я не хочу различных домыслов о том, что же произошло на самом деле.
Некоторые из вас, возможно, не знают, что мы не живем вместе с весны и развелись в июне. Андрис купил себе квартиру на Саркандаугаве, отремонтировал и обставил ее, нашел новую работу, и могла начаться новая жизнь. Мог. Он сказал мне: "Анда, я начну все заново".
Наверное, многие из вас знают, что Андрис был склонен к чрезмерному употреблению бензодиазепинов. Причем вместе с алкоголем. Это тоже послужило причиной нашего расставания, но я продолжала принимать участие в его жизни, интересоваться им, у нас были хорошие отношения, я поддерживала его и надеялась, что все будет хорошо.
Однако Андрис не только нашел врача, который прописал ему сразу три упаковки клоназепама, но и отыскал канал в Telegram, где можно купить все - от лексотанила до кокаина. Этим летом и осенью он активно употреблял психотропные вещества, и интервалы между этими периодами становились все короче и короче. Чем закончилась последняя серия, вы уже знаете...
Мы с подругой узнали, что в Гинтермуйже хорошее наркологическое отделение. Я встречалась с ним полторы недели назад и пыталась уговорить его пройти лечение там. Андрис засмеялся, потому что - у него есть квартира, работа и - он ничего НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ. "Я не употребляю, это твои фантазии. Конечно, я ничего не употребляю, Анда". Однако я видела, что он на том канале в Telegram практически непрерывно зависает.
Вчера, когда спасатели проникли в его квартиру на третьем этаже через окно, отперли дверь и туда смогли войти и я, и медики, мы обнаружили множество кодов, написанных на белой обложке последнего номера журнала Strāva - ники, клички, какие-то коды и цифры. Видимо, шифры обмена информацией с дилерами в Telegram, чтобы получить доступ к веществам.
Сегодня будет заключение Центра судебно-медицинской экспертизы, я не знаю, делают ли они еще какие-то анализы веществ или просто определяют конкретную причину смерти, но - мне бы очень хотелось, чтобы этот нелегальный рынок наркотиков прекратил свое существование! Сколько можно об этом говорить?
Мой близкий и любимый человек умер.
Когда все - спасатели, медики, полицейские, сотрудники морга - ушли, я невольно подняла на кухне перевернутую тарелку. Под ней был белый порошок.
Но я не верю и не хочу верить, что такое завершение жизненного пути - естественно. Мы были счастливы, ты был светлым и ярким, и часто - счастливым. У нас было много общего. Ты научил меня передвигаться по Риге на велосипеде, мы гуляли, смотрели фильмы и сериалы, путешествовали, читали книги, слушали музыку, нам всегда было о чем поговорить.
Я знаю, это был твой выбор и твоя ответственность, и все же...
Вещества очень доступны в нашем обществе, и это уже не твоя ответственность.
Спи спокойно, любимый".
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