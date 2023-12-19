Жена умершего поэта: "Вещества очень доступны в нашем обществе"

Мы с подругой узнали, что в Гинтермуйже хорошее наркологическое отделение. Я встречалась с ним полторы недели назад и пыталась уговорить его пройти лечение там. Андрис засмеялся, потому что - у него есть квартира, работа и - он ничего НЕ УПОТРЕБЛЯЕТ. "Я не употребляю, это твои фантазии. Конечно, я ничего не употребляю, Анда". Однако я видела, что он на том канале в Telegram практически непрерывно зависает.

Вчера, когда спасатели проникли в его квартиру на третьем этаже через окно, отперли дверь и туда смогли войти и я, и медики, мы обнаружили множество кодов, написанных на белой обложке последнего номера журнала Strāva - ники, клички, какие-то коды и цифры. Видимо, шифры обмена информацией с дилерами в Telegram, чтобы получить доступ к веществам.

Сегодня будет заключение Центра судебно-медицинской экспертизы, я не знаю, делают ли они еще какие-то анализы веществ или просто определяют конкретную причину смерти, но - мне бы очень хотелось, чтобы этот нелегальный рынок наркотиков прекратил свое существование! Сколько можно об этом говорить?



Мой близкий и любимый человек умер.

Когда все - спасатели, медики, полицейские, сотрудники морга - ушли, я невольно подняла на кухне перевернутую тарелку. Под ней был белый порошок.

Но я не верю и не хочу верить, что такое завершение жизненного пути - естественно. Мы были счастливы, ты был светлым и ярким, и часто - счастливым. У нас было много общего. Ты научил меня передвигаться по Риге на велосипеде, мы гуляли, смотрели фильмы и сериалы, путешествовали, читали книги, слушали музыку, нам всегда было о чем поговорить.

Я знаю, это был твой выбор и твоя ответственность, и все же...

Вещества очень доступны в нашем обществе, и это уже не твоя ответственность.

Спи спокойно, любимый".

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