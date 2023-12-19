Видео ⟩ Поезд у Цесиса сбил девушку: какие могли быть причины трагедии?

Пассажирский поезд вышел из Риги в 11:00 часов утра и через полтора часа уже подъезжал к железнодорожной станции Цесис.

Метров за 800 до остановки водитель увидел, что путях стояла молодая девушка и, наверное, даже слышала, что приближается поезд. Поезд не смог остановиться достаточно быстро, чтобы избежать трагедии.

Представитель AS Pasažieru vilciens Сигита Звиедре рассказала, что машинист начал резко тормозить, но на скорости в 69 километров в час, тормозной путь составил около 500 метров. Обычно машинист поезда сообщает о дорожно-транспортном происшествии железнодорожному диспетчеру, также вызываются скорая медицинская помощь и Государственная полиция. Поезд может возобновить движение только после получения разрешения полиции.

Местные жители допускают возможность того, что смерть девушки произошла по неосторожности.

Ежедневно десятки людей переходят пути в неположенном месте, а авария произошла на одной из любимых дорожек горожан.

Жители говорят, что многие люди переходят пути, в том числе студенты. Другие люди также рассказали, что им нравится переходить пути в этом месте из-за домов и магазинов напротив них.

Поезд прибыл в пункт назначения - Валгу - почти на три часа позже. Машинист и остальная часть бригады поезда могут подать заявление и поехать в реабилитационный центр Лигатне примерно на десять дней. На практике эта возможность частично используется - есть те, кто это делает, и есть те, кто предпочитает этого не делать.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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