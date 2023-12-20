Школьникам с нарушениями слуха не хватает учебных материалов

Многие годы педагоги сами разрабатывали учебные пособия, которые, по их мнению, были бы полезны и в общеобразовательных школах - для детей, которым труднее воспринимать учебный материал.

Валмиерская средняя школа на берегу Гауи - одно из двух учебных заведений, в которых учатся дети с нарушениями слуха. Чтобы дать детям надежду на лучшее будущее, педагоги разработали в этой школе многие учебные материалы сами.

Учительница латышского языка Майга Паэгле рассказала, что из них можно было бы составить целую библиотеку: "Очень жаль, что это не обобщается, ведь этими материалами могли бы воспользоваться и дети, интегрированные в обычные школы, страдающие от нарушений обучаемости, а также дети с легкими нарушениями умственного развития".

Майга Паэгле работает учителем латышского языка уже более 40 лет. Она признает, что учебных материалов все равно не хватает, больше всего по тем учебным предметам, где необходимо работать с текстом, например, по латышскому языку, истории и социальным наукам.

Опрошенные Латвийским телевидением школьники признались, что наибольшие трудности вызывают предметы, содержащие сложные слова и термины, такие как английский язык, биология, география, физика. В валмиерской спецшколе сейчас учатся 50 детей с нарушениями слуха, раньше было больше. Благодаря возможностям медицины, например имплантам, теперь таких детей в специализированные школы поступает меньше.

Зато заметно растет число детей с нарушениями умственного развития. Совсем недавно появились интерактивные учебно-методические средства для изучения латышского языка, предназначенные для для детей с нарушениями слуха в начальной школе до 6-го класса.

"В новых материалах есть тексты, с которыми можно интерактивно работать, и ученики сами могут работать с этими материалами - искать объяснения слов и выполнять разные задания, чтобы чужие слова становились ясными. Правила к заданиям сформулированы понятным для этих детей образом, что тоже очень важно", - пояснила учительница.

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