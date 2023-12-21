Нападение на мужчину с протезом ноги: он сделал замечание на парковке для инвалидов

Когда Каспар вышел из своей машины, припаркованной на стоянке для инвалидов, он заметил на соседней стоянке, также предназначенной для инвалидов, автомобиль без соответствующего разрешения.

Каспар призвал водителя и пассажира переставить машину, начался обмен репликами, в ход пошли и бранные слов.

Один из мужчин напал на Каспара. Закончилось все тем, что рижанин упал на землю и сломал протез.

Заметив это, нападавший с еще одним мужчиной незамедлительно покинули стоянку. Каспар обратился в полицию с заявлением.

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