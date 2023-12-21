ВУЗ в РФ оштрафовали за хранение "нежелательных" книг

В сообщении отмечается, что в ходе проверки, проведенной 17 мая 2023 года, в университетской библиотеке были обнаружены книги, изданные при поддержке иностранных организаций - "Институт Открытое Общество Фонд Содействия" ("OSI Assistante Foundation", входящий в структуру "Фонда Сороса") и "Институт имени Кеннана Центра Вудро Вильсона", являющийся подразделением Международного центра им. Вудро Вильсона (Woodrow Wilson International Center for Scholars) США, - включенных в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

При этом, отметили в пресс-службе, книги были "доступны для чтения лицам, обучающимся по основным образовательным и дополнительным программам, преподавателям и сотрудникам Университета при предъявлении читательского билета".

В университете с предьявленными обвинениями не согласны. Там заявили, что восемь книг, о которых идет речь, были изданы в период с 1997 по 2004 годы, а последнюю из них передали в университет в 2009 году, когда в России еще не существовало статьи о "нежелательных организациях".

Среди них, в частности, оказались монография о трактовании философии Лао-Цзы, исследование о развитии интернета в России, сборник трудов к семинару о музеях. После же принятия в России соответствующего закона, книги, выпущенные при поддержке "нежелательных организаций", были помещены в закрытый фонд и больше не выдавались читателям. Однако, эта аргументация не убедила суд, вставший на сторону прокуратуры.

Руководство Европейского университета намерено обжаловать решение суда.