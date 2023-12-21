Портал Rus.LSM обратил внимание, что в сентябре 2023 года население Латвии уменьшилось сразу на 3 656 человек. Портал выяснил, что большинство из них, - это граждане России, у которых аннулировали постоянный вид на жительство, и вычеркнули из Регистра жителей. Портал Rus.LSM разбирался в этом вопросе.
В Центральном статистическом управлении (ЦСУ) Rus.LSM подтвердили объем миграции, он составил минус 3 656 человек, а также указали причину.
"Аннулирование постоянных видов на жительство у граждан России, которые не подали заявку на языковой экзамен", - указали в ведомстве.
А Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) исключило этих лиц из Регистра жителей.
Но ответственные инстанции не могут точно сказать сколько из этих 3 656 человек продолжают жить в Латвии или же покинули страну в PMLP не знают.
"Пересечение границ происходит в том числе в рамках ЕС и "шенгена", поэтому тотальный контроль жителей невозможен. Такой контроль возможен только в странах, где все границы закрыты, и каждый факт пересечения границы регистрируется", - сказали в пресс-службе ведомства.
При этом в PMLP отметили, что у лиц, которых уже вычеркнули из Регистра, могут быть законные причины остаться в стране. И приводят пример, если человеку дано время на легализацию: он еще может подать заявление на новый вид на жительство. И спустя время он снова появится в Регистре жителей.
Как лечить людей без персонального кода?
Одно важных из последствий исключения из Регистра жителей и утраты персонального кода, - это то, что вся медицина в Латвии становится платной, от посещения семейного врача, до вызова "скорой помощи".
Например, вызов "скорой помощи" для таких людей обойдется в 191,68 евро.
Для легального жителя Латвии, один день лечения в Рижской восточной университетской клинической больнице обойдется в 5-10 евро, а остальную сумму покроет государство, а для исключенных из Регистра сумма составит уже от 42 до 507 евро.
В Рижской Восточной клинической университетской больнице не ответили на вопросы Rus.LSM о лечении исключенных из Регистра пациентов.
В Даугавпилсской региональной больнице сообщили, что у них 1 сентября по 1 декабря 2023 года проходили лечение семь человек "с проблемами ВНЖ".
"На них не распространяются медицинские услуги, оплачиваемые государством, и мы оказывали им помощь по ценам, утвержденным соответствующим прейскурантом. Знаю, что и амбулаторная медпомощь в нескольких случаях тоже так оказывалась", - рассказала глава Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе корреспонденту Rus.LSM в Латгалии Людмиле Вессель.
В Рижской клинической университетской больнице им. Страдиня часто лечат людей без персонального кода, в том числе туристов.
"Но что могу сказать точно: у нас не было таких случаев, чтобы уже в процессе лечения - например, человек у нас месяц ходит на химиотерапию, и вдруг на середине процесса мы видим, что ему это [за государственный счет больше] не полагается, - не было такого, чтобы мы отказывали лечить.
Начатая услуга пациенту оказывается до конца, помогаем всем, это наша обязанность.
Потом остается только вопрос оплаты", - заверила Янита Вейнберга, пресс-секретарь больницы.
Пенсии и пособия для исключенных из Регистра жителей
Гражданам России, которые живут в Латвии, и у которых был аннулирован вид на жительство, перестали выплачивать пенсии и пособия (по инвалидности, потере кормильца, безработице, болезни, на оплату коммунальных услуг, за детей и т д). Государственное агентства социального страхования (VSAA) утверждает, что это затронуло около 600 человек.
Людмила Вессель, корреспондент Rus.LSM в Латгалии сообщает, что в социальной службе Даугавпилса есть примерно полтора десятка клиентов, у которых есть российские паспорта - но уже нет документов, нужных для получения пособий.
"Мы даем им четыре месяца на завершение процесса оформления - как только он будет завершен, они сразу получат необходимый статус и помощь, но пока находятся вот в таком "подвешенном" состоянии и помощи от нашей службы не получают. Если ситуация совсем критическая, можно обратиться в общественную организацию, там есть волонтеры, продуктовые наборы и т. д. К сожалению,
если человек получит окончательный отказ в ВНЖ, мы ничем ему помочь не сможем",
— рассказала Rus.LSM руководитель Социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова.
Старший социальный работник Лиепайского городского отдела социальной помощи Инга Шуксте сообщила курземскому корреспонденту Rus.LSM Либе Меллер, что у них было несколько людей, которых исключили из Регистра.
"У нас было несколько таких людей. Одна из них - девочка 17 лет. Ее мама думала, что, раз у нее самой все улажено, то и у дочки все автоматически будет так же. Оказалось, нет. Мама занялась решением вопроса, сейчас уже все в порядке, девочка в ноябре получила "европейский" ВНЖ.
И был еще один человек, который пришел после 1 сентября. Вот у него этот статус был "пассивным". Но он ничего не хотел делать… Очень много у нас тех, у кого нет новых ВНЖ, но в программе они не указаны в пассивном статусе - потому что они что-то делают, улучшают знания языка, стараются сдать экзамен и пр. И когда эти люди к нам обращаются - их очень много в последнее время - мы можем им все наши услуги предоставить и делаем это", - рассказала Инга Шуксте.
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