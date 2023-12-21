"У нас было несколько таких людей. Одна из них - девочка 17 лет. Ее мама думала, что, раз у нее самой все улажено, то и у дочки все автоматически будет так же. Оказалось, нет. Мама занялась решением вопроса, сейчас уже все в порядке, девочка в ноябре получила "европейский" ВНЖ.

И был еще один человек, который пришел после 1 сентября. Вот у него этот статус был "пассивным". Но он ничего не хотел делать… Очень много у нас тех, у кого нет новых ВНЖ, но в программе они не указаны в пассивном статусе - потому что они что-то делают, улучшают знания языка, стараются сдать экзамен и пр. И когда эти люди к нам обращаются - их очень много в последнее время - мы можем им все наши услуги предоставить и делаем это", - рассказала Инга Шуксте.