Министр: Даугавпилсская больница может стать первой, которая перейдет к государству

В настоящее время в больнице проводится аудит ситуации. По словам нового руководства, многие проблемы связаны с управлением больницей предыдущим руководством,

но пока министр не мог сказать, будет ли оцениваться ответственность бывшего руководителя больницы Григория Семенова.

Решение о дальнейших действиях по стабилизации ситуации в больнице должны принять Даугавпилсское самоуправление и Рижский университет Страдиньша, которому также принадлежат доли ее капитала. Министр сообщил, что создана рабочая группа, которая примерно до 10 января представит предложения, каким образом государство может помочь больнице и взять ее под свой контроль.

Участие государства в управлении больницей потребует тщательного аудита. Пока министр не мог назвать сумму, которую государству придется вложить в лечебное учреждение.

Абу Мери напомнил, что параллельно ведется работа над более обширными изменениями в сети региональных больниц, но Даугавпилсская больница может стать первой, в управлении которой будет участвовать государство.

Как ранее сообщило Латвийское телевидение, долги у Даугавпилсской региональной больницы имеются уже не только перед поставщиками, но и сотрудниками. Врачам, чьи зарплаты превышают 2000 евро, часть зарплаты будет перечислена в следующем году. Поставщикам больница уже должна 6 млн евро.

В настоящее время 88,64% долей капитала больницы принадлежит Даугавпилсскому самоуправлению, 8,93% - Аугшдаугавскому самоуправлению, 2,43% - Рижскому университету Страдиня.

По данным Firmas.lv, в Даугавпилсской региональной больнице работают 1670 человек. Оборот больницы в прошлом году составил 50,97 млн евро, убытки - 3,5 млн евро.

В октябре сменилось руководство больницы - председателем ее правления была назначена Инта Вайводе, директор медицинского центра Olvi, а членом правления - Эдгарс Лабсвирс, бывший директор Национальной службы здравоохранения.

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