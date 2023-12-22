Вайкуле о запрете абортов и ЛГБТ в РФ: "Будто мы скатываемся в каменный век"

"Ощущение, как будто мы скатываемся в каменный век, фактически в каменном веке все то же самое было. Почему надо думать, кто с кем спит, например. Ну какое ваше дело?" - рассуждает она.

Вайкуле указала, что это ей немного напоминает советское время, "когда громко говорили, какие должны быть семьи, чтобы заработать себе очки".

"Женщина что, какая-то дойная корова? [...].

Как можно распоряжаться телом другого человека? Она должна сама решать, что она будет делать. Даже не знаю, как прокомментировать. Это ужасно", - отвечает певица.

На прошлой неделе Лайма Вайкуле выступила на юбилее Андрея Макаревича. Звезда отметила, что нынешние условия гастролей отличаются от тех, что были в России, но они хорошие: "Сказать, что хуже? Нет - лучше! Ничего, в принципе, не изменилось. Как мы ездили раньше, так мы ездим и сейчас. Переживать за артистов не надо".

Вайкуле подчеркнула, что на юбилее Макаревича царила дружеская атмосфера.

"Люди, которые по ту сторону, они не могут разговаривать. Я могу с ними говорить, а они со мной нет", - сказала знаменитость об артистах, с которыми перестала общаться после начала войны.

"Я даже встречала некоторых людей из России, в которых видела страх. Даже некую запуганность", - призналась артистка.

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле

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