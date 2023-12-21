Пять советов, как не поддаться праздничному стрессу

На носу праздники, а значит и стресс: все надо успеть, купить подарки, подготовить праздничный наряд, украсить дом, добыть всё необходимое для праздничного стола и ещё успеть отпраздновать в рабочем коллективе, в детском саду и школе… Психотерапевт поделился советами, как сохранить трезвый рассудок и не паниковать.
В западном обществе ожидание праздника не всегда сопровождается только приятным волнением. Например, проведённое в США исследование показало, что почти у половины, или у 41 % жителей, в предпраздничный период повышается уровень стресса. В качестве главных причин такого эмоционального состояния упоминаются переживания о недостатке финансов, слишком короткое время, чтобы побыть вместе с близкими, а также то, что одномоментно наваливается слишком много обязанностей.
Независимо от причин для переживаний, существует пять действенных способов снизить уровень стресса. Эксперт Olainfarm, семейный психотерапевт Алдис Мурниекс, поделился некоторыми из них.
№ 1 Забыть о перфекционизме
Кто же не хочет доставить себе и своим дорогим людям красивый и полный спокойствия и мира праздник? Однако в процессе планирования время от времени может появляться желание всё сделать безупречно – чтобы все были рады и счастливы "на все сто". Между тем, понимание того, что эта цель недостижима, часть из нас заставляет сильно напрягаться. Конечно, перфекционизм в отдельных случаях можно считать вполне похвальной чертой характера, но в предпраздничную пору его точно нужно на время "поставить на паузу". Вместо того, чтобы озаботиться безупречным угощением и самыми ожидаемыми подарками, эксперты рекомендуют перед праздником и в праздничные дни сфокусироваться на том времени, которое вы можете провести со своими близкими и которого из-за спешки и забот может не хватить. Пусть не будет безупречности, но зато вы запомните проведённые вместе часы.
№ 2 Посвятить время себе
В предпраздничное время и в праздники важно найти время не только для близких, но и для себя. Нередко, перебегая из магазина в магазин, упаковывая подарки, наряжая елку и заполняя поздравительные открытки, мы совершенно забываем о себе, о своих желаниях, нуждах и мыслях. В напряженном, полном волнений декабре очень желательно всё же выделить время для занятий, которые приносят радость и отдых именно вам. Для кого-то это погружение в книгу или в сюжет фильма, для кого-то другого – горячая ванна или прогулка на свежем, по-зимнему стылом воздухе, и как раз это будет именно тем, что вам было нужно, чтобы собраться с мыслями и провести время с самым дорогим человеком – с самим собой.
№ 3 Уметь говорить "нет"
Одна из причин, из-за чего могут возникать дополнительные причины для волнений, – это неспособность сказать "нет" обязанностям и ответственности. Чтобы не устать от праздников ещё до того, как они начнутся, важно провести границы, осознавая свои возможности и ресурсы. К сожалению, ничего хорошего не получится, если мы возьмём на себя бесчисленные обязанности, ничего не сможем сделать качественно и потом доставим лишние переживания и сами себе, и другим. Конечно, слова "я не могу взять это на себя" кому-то могут не понравиться. Но в предпраздничную пору мы должны быть не только реалистами в отношении своих возможностей, но и немножко эгоистами, чтобы уменьшить ненужное волнение о том, сможем ли мы со всем справиться. Это не означает, что всегда и всем следует говорить "нет", поскольку это очень удобно. Создание праздника – работа всё же коллективная. Ощущение праздника в такой же мере может подарить совместный поход на пикник в лес, и совсем необязательно устраивать для этого ужин с девятью переменами за безукоризненно сервированным столом.
№ 4 Распределить работу
Чтобы не попасть в ситуацию, когда кто-то один или несколько членов семьи настолько устают от подготовки к празднику, что потом уже не в силах им насладиться, следует распределить обязанности и ответственность. Мы все желаем получить удовольствие от праздничного угощения, сидя у красиво накрытого стола в чистом и нарядном доме. Но один человек всё это сделать не может. Теоретически, конечно, это возможно, однако усталость после трудов будет такой большой, что совместные посиделки за столом этот человек скорее захочет заменить отдыхом в одиночестве, а то и сладким сном. Важно вовлечь в создание праздника всех вместе – без разницы, отмечаем ли мы дома, или идём на гуляния в город, или на природу, в ресторан, на концерт. И это снова история об умении совместно сотрудничать, чтобы всем доставило радость проведённое вместе время. При подготовке к празднику определённо не будет правильным ответ: «Я не буду это делать, это не моя обязанность!» Следует помнить, что работая в команде, можно получить удовольствие не только от результата, но и от процесса! Даже если вы собираетесь в гости, спросите, чем вы можете помочь, что принести, что праздником смогли насладиться и те, кто принимает вас в своём доме.
№ 5 Спланировать бюджет
Тщательной планирование своих финансовых средств определённо сэкономит вам лишние волнения не только во время праздника, но и после него. Проведённое в Великобритании исследование показало, что почти половина жителей, или 43 %, в предпраздничную пору испытывают стресс из-за того, что они тратят больше, чем могут себе позволить. В свою очередь, каждый пятый респондент указал, что его заставляет тревожиться тот факт, что в этот период года было израсходовано больше денег, чем следовало, так как покупки были необдуманными. Чтобы избежать негативных эмоций и волнений, специалисты рекомендуют составить список покупок, и вместе с близкими оценить вошедшие в него продукты и товары. Возможно, для праздничного волшебства ничего из этого и не нужно. Планирование бюджета позволит избежать и ситуации, когда на следующий день после праздника на банковском счету денег мало, а до дня зарплаты ещё далеко. Чтобы все расходы не пришлось оплачивать из последней зарплаты, было бы разумно в рамках возможного начинать делать накопления на самый большой праздник года уже в январе, и далее каждый месяц откладывать определённую сумму на праздники конца года.
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