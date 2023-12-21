Пять советов, как не поддаться праздничному стрессу

Чтобы не попасть в ситуацию, когда кто-то один или несколько членов семьи настолько устают от подготовки к празднику, что потом уже не в силах им насладиться, следует распределить обязанности и ответственность. Мы все желаем получить удовольствие от праздничного угощения, сидя у красиво накрытого стола в чистом и нарядном доме. Но один человек всё это сделать не может. Теоретически, конечно, это возможно, однако усталость после трудов будет такой большой, что совместные посиделки за столом этот человек скорее захочет заменить отдыхом в одиночестве, а то и сладким сном. Важно вовлечь в создание праздника всех вместе – без разницы, отмечаем ли мы дома, или идём на гуляния в город, или на природу, в ресторан, на концерт. И это снова история об умении совместно сотрудничать, чтобы всем доставило радость проведённое вместе время. При подготовке к празднику определённо не будет правильным ответ: «Я не буду это делать, это не моя обязанность!» Следует помнить, что работая в команде, можно получить удовольствие не только от результата, но и от процесса! Даже если вы собираетесь в гости, спросите, чем вы можете помочь, что принести, что праздником смогли насладиться и те, кто принимает вас в своём доме.