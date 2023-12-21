Сенатор-республиканец Том Тиллис, который поддерживает военную помощь Украине, заявил после встречи Зеленского с сенаторами-республиканцами: "Похоже, что подозрения в коррупции возникли потому, что некоторые выразили нежелание помогать Украине из-за покупки яхт на эти деньги. [Зеленский] убедил их, что это неправда".

Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс упомянул нечто подобное в подкасте Стива Бэннона, бывшего советника экс-президента Дональда Трампа. "Есть люди [в Конгрессе США], которые хотели бы урезать льготы, довести наших бабушек и дедушек до нищеты – и во имя чего? Чтобы один из министров Зеленского мог купить яхту побольше?" - сказал он.

Важную роль в распространении фейковых новостей сыграл веб-сайт DC Weekly, который, по мнению исследователей дезинформации, может быть "намеренно созданным инструментом "отмывания" информации со связями с российским правительством", сообщает BBC. Сайт "расположен" не в Вашингтоне, округ Колумбия, как следует из названия.

Исследователи из Университета Клемсона установили, что сайт был создан Джоном Марком Дуганом, бывшим офицером морской пехоты и полиции США из Флориды, переехавшим в Россию в 2016 году. Он ушел из полиции в 2009 году, а затем создал веб-сайт, на котором публиковал слухи о своем бывшем работодателе, офисе шерифа округа Палм-Бич.