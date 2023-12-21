"Яхты Зеленского": как фейки мешают продолжить помощь США Украине

Фейковая новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский тайно купил две яхты на предоставленное США финансирование, дошла до целевой аудитории - им поверили некоторые американские конгрессмены, которые сейчас не могут договориться о новом пакете военной помощи Украине. Би-би-си выяснила, что распространению дезинформации способствовал связанный с Россией веб-сайт, владельцы которого пытаются выдать себя за американцев.
Кампания по дезинформации началась с видеоролика, размещенного на YouTube. Хотя это было единственное видео, опубликованное с этого аккаунта, высказанные там утверждения о том, что Зеленский через двух советников купил две яхты за 75 миллионов долларов, были переопубликованы на веб-сайте, созданном бывшим военнослужащим морских сил США, который сейчас живет в России, а затем распространились в социальных сетях.
Это оказалось полной ложью. По словам дилеров яхт Lucky Me и My Legacy, обе они еще продаются. По данным BBC, документы о продаже подделаны. Правительство Украины также опровергло сообщения.
Тем не менее, несколько американских конгрессменов поверили в сказанное в ролике, когда в стране продолжаются дебаты о предоставлении нового пакета помощи Украине. Лидеры Демократической и Республиканской партии в Сенате США объявили на этой неделе, что решение о новой помощи Украине не будет принято до конца года.
Представитель Палаты представителей США от республиканской партии Марджори Тейлор-Грин написала в социальной сети X: "Любой, кто проголосует за финансирование Украины, будет спонсировать самую коррумпированную схему войны другого государства в истории нашей страны". К посту она прикрепила ссылку с фейковой новостью о "яхтах Зеленского".
Сенатор-республиканец Том Тиллис, который поддерживает военную помощь Украине, заявил после встречи Зеленского с сенаторами-республиканцами: "Похоже, что подозрения в коррупции возникли потому, что некоторые выразили нежелание помогать Украине из-за покупки яхт на эти деньги. [Зеленский] убедил их, что это неправда".
Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс упомянул нечто подобное в подкасте Стива Бэннона, бывшего советника экс-президента Дональда Трампа. "Есть люди [в Конгрессе США], которые хотели бы урезать льготы, довести наших бабушек и дедушек до нищеты – и во имя чего? Чтобы один из министров Зеленского мог купить яхту побольше?" - сказал он.
Важную роль в распространении фейковых новостей сыграл веб-сайт DC Weekly, который, по мнению исследователей дезинформации, может быть "намеренно созданным инструментом "отмывания" информации со связями с российским правительством", сообщает BBC. Сайт "расположен" не в Вашингтоне, округ Колумбия, как следует из названия.
Исследователи из Университета Клемсона установили, что сайт был создан Джоном Марком Дуганом, бывшим офицером морской пехоты и полиции США из Флориды, переехавшим в Россию в 2016 году. Он ушел из полиции в 2009 году, а затем создал веб-сайт, на котором публиковал слухи о своем бывшем работодателе, офисе шерифа округа Палм-Бич.
Живя в России, он начал выдавать себя за журналиста, освещающего вторжение России в Украину. Он неоднократно распространял ложную информацию, в том числе утверждения о том, что Россия пытается уничтожить лаборатории биологического оружия в Украине.
Исследователи из Университета Клемсона говорят, что DC Weekly переиздал множество статей, взятых с других сайтов и переписанных с помощью инструментов искусственного интеллекта. Хотя в статьях указаны "авторы", на самом деле таких людей не существует. Среди переписанных новостей есть и "оригинальные материалы", которые на самом деле являются фейковыми новостями. Одним из них стал сюжет о "яхтах Зеленского", который затем был распространен в различных социальных сетях.
Проверка хостинга сайта DC Weekly выявила, что он использует сервер в Москве, сообщает фактчекинговый проект BBC Verify.
Дуган, представившийся автором статей DC Weekly, выступил в университете, подведомственном МИД России.
Однако сам Дуган утверждает журналистам, что несколько лет назад продал сайт DC Weekly и не помнит, кто был покупателем.
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