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Фото, видео ⟩ Из-за гололеда произошло несколько ДТП. Ночью вождение также будет затруднено

TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: Aculiecinieka foto

В четверг, 21 декабря, в Латвии произошло большое количество дорожно-транспортных происшествий, сообщили порталу TVNET очевидцы.

По данным VSIA Latvijas valsts ceļi, скользкие участки автодорог чистят и посыпают антискользящими материалами, однако водителям следует помнить, что состояние дорожного покрытия может быстро измениться.

Вот почему следует соблюдать осторожность при выборе подходящей скорости движения и соблюдении безопасной дистанции.

Фото: Aculiecinieka foto
Фото: Aculiecinieka foto
Фото: Aculiecinieka foto

VSIA Latvijas valsts ceļi также предупреждает, что в ночь на пятницу на востоке страны ожидается мокрый снег, поэтому движение транспорта будет затруднено. Под тяжестью снега могут ломаться ветки деревьев, а дороги замерзнут.

Latvijas valsts ceļi призывает водителей быть внимательными и запанировать на дорогу больше времени, чем обычно. Также LVC призывает сообщать о сложных условиях вождения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, в соцсети LVC или по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.

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