Фото, видео ⟩ Из-за гололеда произошло несколько ДТП. Ночью вождение также будет затруднено

По данным VSIA Latvijas valsts ceļi, скользкие участки автодорог чистят и посыпают антискользящими материалами, однако водителям следует помнить, что состояние дорожного покрытия может быстро измениться.

Вот почему следует соблюдать осторожность при выборе подходящей скорости движения и соблюдении безопасной дистанции.

Фото: Aculiecinieka foto

Фото: Aculiecinieka foto

Фото: Aculiecinieka foto

VSIA Latvijas valsts ceļi также предупреждает, что в ночь на пятницу на востоке страны ожидается мокрый снег, поэтому движение транспорта будет затруднено. Под тяжестью снега могут ломаться ветки деревьев, а дороги замерзнут.

Latvijas valsts ceļi призывает водителей быть внимательными и запанировать на дорогу больше времени, чем обычно. Также LVC призывает сообщать о сложных условиях вождения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, в соцсети LVC или по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!