Артемий Троицкий: "СССР - это была страна повального греха"

"Я всегда говорил и писал, что более разнузданной в плане секса страны, чем Советский Союз, я не знаю. Была просто страна повального греха, повального секса. Всё: служебные романы, дома отдыха, всевозможные "перепихи" там-сям, разводы на уровне 70% и прочее", - вспоминает публицист.

Такое явление он объясняет тем, что людям в СССР особо делать "на досуге было нечего", кроме как заниматься сексом. Но была и еще одна причина:

"Запретный плод сладок. Это вызов всей советской системе, которая секс всячески игнорировала, затушевывала, а время от времени утверждала, что его просто нет".

Видео: Интервью с Артемием Троицким

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!