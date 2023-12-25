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Артемий Троицкий: "СССР - это была страна повального греха"

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Артемий Троицкий.
Артемий Троицкий. Фото: Madis Veltman

В беседе с Ксенией Лариной на YouTube-канале The Insider Live музыкальный критик Артемий Троицкий поиронизировал над всем известным выражением "В СССР секса нет", которое прозвучало во время телемоста Ленинград - Бостон ("Женщины говорят с женщинами") в 1986 году.

"Я всегда говорил и писал, что более разнузданной в плане секса страны, чем Советский Союз, я не знаю. Была просто страна повального греха, повального секса. Всё: служебные романы, дома отдыха, всевозможные "перепихи" там-сям, разводы на уровне 70% и прочее", - вспоминает публицист. 

Такое явление он объясняет тем, что людям в СССР особо делать "на досуге было нечего", кроме как заниматься сексом. Но была и еще одна причина:

"Запретный плод сладок. Это вызов всей советской системе, которая секс всячески игнорировала, затушевывала, а время от времени утверждала, что его просто нет". 

Видео: Интервью с Артемием Троицким

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