Видео ⟩ Госконтроль: при разработке бюджета Резекне на 2023 год допущены многочисленные нарушения

В разработке бюджета Резекненского самоуправления на 2023 год допущены многочисленные нарушения, следует из проведенной Государственным контролем ревизии, в ходе которой была осуществлена проверка соответствия нормативным актам действий Резекненского самоуправления в управлении бюджетом и финансами.
Видео: Госконтроль о ситуации в Резекне
В ходе ревизии Госконтроль дал отрицательное заключение, указав в качестве основных причин убытков недостаточную оценку сложившейся ситуации, необоснованность надежд на доступность финансирования и раздробленность процесса управления бюджетом и бухгалтерского учета.
Член совета Госконтроля Илзе Бадере отметила, что финансовая стабильность Резекне вызвала в публичном пространстве ряд вопросов, в том числе, кто виноват в этой ситуации и кто должен взять на себя ответственность. Фокус ревизии Госконтроля был нацелен на ответственность Резекненского самоуправления, которое должно обеспечивать стабильный "хребет" управления финансами - бухгалтерский учет и контроль, а также соответствующее регулированию, прозрачное, основанное на обоснованных прогнозах и реализуемых замыслах управление бюджетом.
Госконтроль отмечает, что общий бюджет Резекне образован бюджетами девяти учреждений, каждый из которых отдельно подготавливается и передается в финансовое управление Резекне для обобщения и проверки. В свою очередь, продвижение разработки бюджета обеспечивается группой инвестиционной программы капитала и управления бюджетным процессом, в задачи которой входит рассмотрение и утверждение прогнозов доходов, контрольных показателей расходов, определение приоритетов инвестиций, прием и передача на утверждение сводки проекта бюджета.
Кроме того, продвижение бюджета обеспечивает финансово-бюджетный комитет, одной из задач которого является рассмотрение и утверждение бюджета самоуправления до его направления на утверждение на заседании думы.
При разработке бюджета этого года - от первоначального запроса ведомств до утверждения бюджета на заседании думы 10 февраля - проект бюджета неоднократно рассматривался группой по управлению бюджетом. В ходе ревизии было установлено, что, несмотря на доступную информацию о недостаточных бюджетных средствах по ряду позиций, контрольный показатель бюджетных расходов, установленный на уровне 2022 года, был снижен еще на 8%.
В итоге бюджет на 2023 год был утвержден без учета расходов и ресурсов на их покрытие минимум на три месяца, то есть не были запланированы не менее чем 8,68 млн евро.
При этом финансовый комитет, который должен рассматривать и утверждать бюджет до его направления на утверждение на заседании думы, не участвовал в заседаниях по рассмотрению проектов бюджета, когда решался вопрос о возможностях бюджета, таким образом, всем депутатам финансового комитета могла быть недоступна полная информация о бюджетных потребностях ведомств, отмечает Госконтроль.
В ходе ревизии Госконтроль констатировал существенные недостатки и в процессе исполнения и контроля бюджета, в том числе в процессе подготовки и утверждения поправок в бюджет. Самое важное - хотя Министерство финансов неоднократно указывало, что новые займы получить невозможно, а Центральное агентство финансов и договоров в этом году приостановило по ряду проектов, финансируемых структурными фондами Европейского союза (ЕС), не менее 3 млн евро, ни группа управления бюджетом, ни финансовый комитет, ни дума соответственно не скорректировали бюджет с учетом ранее запланированных, но не полученных займов в размере 7,77 млн евро. В результате не была указана реальная ситуация с недостачей финансовых средств.
С мая этого года, когда Министерство финансов обратило внимание Резекне на высокие обязательства и распорядилось подготовить план действий по стабилизации финансовой ситуации, было критически важно получить корректную финансовую информацию, отмечает Госконтроль. В ходе ревизии констатированы как несовпадение подготовленного Резекне плана действий с поправками к бюджету, так и существенные недостатки в плане стабилизации Резекне.
Госконтроль отмечает, что в ситуации отсутствия уверенности в корректных и достоверных данных невозможно подсчитать истинный размер обязательств. Причина кроется как в несовершенной системе внутреннего контроля, так и в организации бухгалтерии. То есть, несмотря на то, что в самоуправлении единый порядок бухгалтерского учета, каждый из девяти муниципальных органов ведет его отдельно. Каждое ведомство также отдельно подает отчетность.
Бадере отмечает, что руководству самоуправления критически важно создать и поддерживать финансовую систему с четкими и прозрачными процессами, чтобы обеспечить достоверную информацию для принимающих решения.
"В завершение ревизии мы призвали ответственных представителей Резекне централизовать функцию бухгалтерского учета, и эта рекомендация Госконтроля принята с четким пониманием его значимости, чем мы удовлетворены", - отметила Бадере.
Существенные несоответствия зафиксированы в учете и контроле обязательств самоуправления: ревизоры констатировали ряд несоответствий нормативам, не упомянутым в заключении присяжного ревизора или сообщении руководству, в том числе не обеспечен соответствующий контроль в бухгалтерском учете.
В отчете не указаны возможные обязательства в отношении заключенных договоров о будущих долгосрочных вложениях, которые, согласно информации самоуправления, составляют 13,7 млн евро, не считая поручительств. В инвентаризации 2022 года ревизоры также выявили недостатки.
"На данный момент самым тревожным является тот факт, что у Резекне нет договора с присяжным ревизором о ревизии отчета за 2023 год, что, в свою очередь, означает для Госконтроля как ревизора группы дополнительную работу с целью убедиться в правильности подготовки отчета за 2023 год", - отметила Бадере.
В ходе ревизии установлено, что 11 ноября, передавая на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) проект тарифа на снабжение тепловой энергией, Rēzeknes siltumtīkli своевременно не предоставило достаточную информацию об экономической обоснованности тарифов и их соответствии фактическим расходам. Таким образом, жители и предприниматели самоуправления в отопительный сезон 2022/2023 годов платили за услуги теплоснабжения в соответствии с утвержденными SPRK тарифами, хотя обоснование расходов уже изменилось.
В результате предусмотренные для господдержки средства из государственного бюджета самоуправление использовало не только для того, чтобы обеспечить поддержку финансово малозащищенным группам населения, но и для увеличения прибыли и денежных средств на расчетных счетах Rēzeknes siltumtīkli.
В итоге в отопительный сезон 2022/2023 года на обеспечение мер государственной поддержки из средств госбюджета Rēzeknes siltumtīkli получило 8,33 млн евро. Учитывая, что тариф был пересмотрен и утвержден только после окончания мер государственной поддержки, по подсчетам ревизоров, государство выплатило Rēzeknes siltumtīkli по меньшей мере на 4,55 млн евро больше, чем это было бы после пересмотра тарифа на снабжение тепловой энергией.
По мнению Госконтроля, Резекненское самоуправление могло предпринять более активные действия по надзору за Rēzeknes siltumtīkli, чтобы защитить интересы пользователей и снизить бремя платежей для жителей самоуправления.
В свою очередь, оценивая инвестиционные проекты, Госконтроль констатировал недостатки в планировании, реализации и финансировании проектов по развитию инфраструктуры Резекне. Например, не всегда инвестиционные проекты включались в документы планирования развития таким образом, чтобы можно было своевременно планировать необходимое финансирование для их реализации в конкретный бюджетный год.
Кроме того, были недостаточно оценены аспекты экономичности и эффективности инвестиционных проектов, которые позволили бы определить дальнейшие расходы на содержание этих объектов инфраструктуры.
В свою очередь, путем привлечения финансирования из структурных фондов ЕС должны были развиваться проекты по восстановлению деградированных территорий, однако в Резекне не разработано ни одного документа или оценки возможностей использования незастроенной земли и деградированной территории. Кроме того, Резекне не провело оценку технического состояния дорог и улиц, а также документально, в соответствии с их экономическим и социальным смыслом, не определило приоритеты в поддержке дорог и улицы.
В целом реализация инвестиционных проектов в Резекне не была определена в приоритетной последовательности, чтобы в условиях ограниченности ресурсов найти лучшее решение для нужд жителей и самоуправления.
В промежуточном докладе ревизии самоуправлению Резекне даны три рекомендации по совершенствованию управления бюджетом и системой управления финансами и обеспечению прозрачности финансовых процессов, а также по контролю бухгалтерского учета, отмечает Госконтроль.
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