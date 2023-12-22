Видео ⟩ Госконтроль: при разработке бюджета Резекне на 2023 год допущены многочисленные нарушения

Кроме того, продвижение бюджета обеспечивает финансово-бюджетный комитет, одной из задач которого является рассмотрение и утверждение бюджета самоуправления до его направления на утверждение на заседании думы.

При разработке бюджета этого года - от первоначального запроса ведомств до утверждения бюджета на заседании думы 10 февраля - проект бюджета неоднократно рассматривался группой по управлению бюджетом. В ходе ревизии было установлено, что, несмотря на доступную информацию о недостаточных бюджетных средствах по ряду позиций, контрольный показатель бюджетных расходов, установленный на уровне 2022 года, был снижен еще на 8%.

В итоге бюджет на 2023 год был утвержден без учета расходов и ресурсов на их покрытие минимум на три месяца, то есть не были запланированы не менее чем 8,68 млн евро.

При этом финансовый комитет, который должен рассматривать и утверждать бюджет до его направления на утверждение на заседании думы, не участвовал в заседаниях по рассмотрению проектов бюджета, когда решался вопрос о возможностях бюджета, таким образом, всем депутатам финансового комитета могла быть недоступна полная информация о бюджетных потребностях ведомств, отмечает Госконтроль.