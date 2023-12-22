Начиная с пятницы полиция проводит на дорогах дополнительные проверки

Особое внимание будет уделено конкретным угрозам на дороге с упором на то, чтобы водители не садились за руль в состоянии опьянения. Также будет проверяться использование ремней безопасности и то, безопасно ли перевозятся самые маленькие пассажиры.

В полиции подчеркивают, что отношение сограждан может иметь решающее значение для предотвращения несчастного случая, поэтому стражи порядка призывают каждого реагировать на случаи, когда водитель пытается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за переменчивой погоды дороги во время праздников могут быть обледенелыми, поэтому полиция обращает внимание водителей на то, что нужно выбирать соответствующую погодным условиям и дорожному покрытию манеру вождения - ехать разумно и неспешно, а также соблюдать безопасную дистанцию со впереди едущими автомобилями.

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