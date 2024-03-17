Смартфоны Android, как и iPhone, очень интуитивны и полны сюрпризов. Кроме того, они уже много лет оснащены полезными функциями, о которых пользователи iPhone могут только мечтать. Поэтому мы копнули еще глубже и нашли еще 16 скрытых функций Android, которые наверняка улучшат вашу повседневную жизнь.

Вы регулярно используете мобильные данные, но в то же время боитесь злоупотребить ими? Не волнуйтесь, есть решение! А знаете ли вы, что в недрах вашей телефонной системы Android спрятан маленький сюрприз, который обязательно доставит вам радость? Читайте дальше, чтобы узнать о других тщательно скрытых, но полезных функциях!