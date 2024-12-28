Время от времени эстонские автомобилисты сталкиваются с проблемой некачественного топлива на эстонских АЗС. Чаще всего причина проблем кроется в попавшей в резервуар с топливом воде. И если в большинстве случаев топливные фирмы возмещают автовладельцам ущерб, возникший по вине некачественного топлива, иногда они пытаются переложить вину на самого потребителя, пишут Rus.Postimees.
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После посещения заправки машина сломалась: топливная фирма пыталась переложить ответственность на клиента
Так, в начале 2024 года житель Эстонии заехал на автозаправку Olerex, но после этого двигатель его автомобиля вышел из строя. По итогу диагностики ремонт оценили в несколько тысяч евро. Но проблема заключалась в том, что топливная фирма никак не хотела возмещать причиненный ущерб, ссылаясь на то, что топливо имеет сертификат соответствия, поэтому проблема, как сочли в компании, возникла не по их вине.