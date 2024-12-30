Программа: согласился бы популярный ведущий стать министром сообщения?

"Здесь мы сталкиваемся с небольшим недоразумением относительно того, что входит в компетенцию Министерства сообщения. Возможно, я что-то понимаю в том, как люди передвигаются, как они перемещаются, но Министерство сообщения - это еще и самолеты, корабли, поезда. Все это в ведении Министерства сообщения. Связь - все мобильные телефоны и прочее. Это все сообщение. А я ничего не понимаю ни в кораблях, ни в самолетах, ни в телефонах, поэтому я точно не пошел бы работать министром сообщения", - объяснил свою позицию популярный ведущий.

Тем не менее, что бы он ожидал от хорошего министра сообщения? По мнению Тимротса, такому министру нужно больше сотрудничать с Министерством внутренних дел.