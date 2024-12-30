Создав и ведя передачу Zebra на протяжении уже 30 лет, журналисту Паулу Тимротсу удалось добиться множества изменений в организации дорожного движения и строительстве дорог. Возможно, именно поэтому многие хотели бы видеть его на посту главы профильного министерства. Но согласился бы сам Тимротс, если бы ему предложили занять кресло министра сообщения? Об этом он рассказывает в подкасте Pats krējumiņš на tv3.lv.
Программа: согласился бы популярный ведущий стать министром сообщения?
"Здесь мы сталкиваемся с небольшим недоразумением относительно того, что входит в компетенцию Министерства сообщения. Возможно, я что-то понимаю в том, как люди передвигаются, как они перемещаются, но Министерство сообщения - это еще и самолеты, корабли, поезда. Все это в ведении Министерства сообщения. Связь - все мобильные телефоны и прочее. Это все сообщение. А я ничего не понимаю ни в кораблях, ни в самолетах, ни в телефонах, поэтому я точно не пошел бы работать министром сообщения", - объяснил свою позицию популярный ведущий.
Тем не менее, что бы он ожидал от хорошего министра сообщения? По мнению Тимротса, такому министру нужно больше сотрудничать с Министерством внутренних дел.
"Было бы здорово, если бы любой, кто станет министром сообщения, понимал, что ему нужно взаимодействовать с министром внутренних дел. На данный момент у нас есть министр сообщения, который ничего в этом не понимает и постоянно говорит, что нужно увеличить штрафы за нарушения, зафиксированные фоторадарами, и тогда в стране наступят счастье и порядок. Но он ни разу не упомянул, что в Министерстве внутренних дел нет ни одного дорожного полицейского, который бы следил за нами на дорогах.
Поэтому мы ездим, как попало, потому что чувствуем, что нас никто не контролирует. Мы можем безнаказанно нарушать правила - пересекать сплошные линии, разворачиваться налево в запрещенных местах, и нам за это ничего не будет. Пока Министерство сообщения не видит Министерства внутренних дел и дорожной полиции, ничего не изменится", - подчеркивает Тимротс.
Он также рассказывает, что различные самоуправления обращались к нему и к передаче Zebra за советом, чтобы улучшить планирование дорожного движения в своих городах или краях.
Тимротс охотно соглашается на встречи и дает рекомендации. Рига, однако, никогда ничего не спрашивала, потому что "и так сама все знает".
Видео: Сюжет подкаста Pats krējumiņš
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