В Риге задержан водитель автобуса с более чем двумя промилле алкоголя

Сообщение поступило от очевидца, после чего автобус был остановлен на улице Бривибас гатве в Риге, куда он прибыл из другого населенного пункта. При проверке выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией более двух промилле.

Вождение транспортного средства при уровне алкоголя в крови выше 1,5 промилле влечёт за собой уголовную ответственность.

С Рождества полиция зафиксировала около 140 случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Большинство нарушителей составляют водители в возрасте от 31 до 50 лет. Как показывает сводка полиции, значительная часть из них управляла автомобилем в состоянии сильного опьянения (более 1,5 промилле).

С начала праздничного периода было проведено более 52 500 проверок водителей.

Как ранее сообщалось, Государственная полиция продолжит усиленный контроль дорожного движения по всей Латвии до 2 января.

Полиция призывает всех участников дорожного движения проявлять ответственность и беречь себя и окружающих от последствий необдуманных поступков. Правоохранители напоминают, что позиция окружающих может сыграть решающую роль в предотвращении трагедий. Важно не оставаться равнодушными и сообщать о случаях, когда водители пытаются сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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