На Земитанском мосту до середины мая введут новые ограничения движения

Так, планируется ограничить движение транспортных средств на мосту, обеспечив одну полосу движения по направлению из центра города и две полосы движения по направлению в центр города.

Кроме того, в упомянутый период времени будет ограничено движение на перекрестке улиц Пернавас и Александра Чака.

Ответственным за проведение работ поручено обеспечить наличие дорожных знаков, доступ жителей и предприятий на данных участках улиц к своим домам или предприятиям, а также движение аварийного и общественного транспорта.

Как известно, в Риге начались работы по перестройке Земитанского моста.

Планируется, что общие расходы составят до 24,2 миллиона евро. Из них софинансирование самоуправления запланировано в размере 3,6 миллиона евро.

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