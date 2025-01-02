В Риге продолжается перестройка Земитанского моста, в связи с чем с 7 января по 15 мая на нем планируется ввести новые ограничения движения, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижское самоуправление.
На Земитанском мосту до середины мая введут новые ограничения движения
Так, планируется ограничить движение транспортных средств на мосту, обеспечив одну полосу движения по направлению из центра города и две полосы движения по направлению в центр города.
Кроме того, в упомянутый период времени будет ограничено движение на перекрестке улиц Пернавас и Александра Чака.
Ответственным за проведение работ поручено обеспечить наличие дорожных знаков, доступ жителей и предприятий на данных участках улиц к своим домам или предприятиям, а также движение аварийного и общественного транспорта.
Как известно, в Риге начались работы по перестройке Земитанского моста.
Планируется, что общие расходы составят до 24,2 миллиона евро. Из них софинансирование самоуправления запланировано в размере 3,6 миллиона евро.
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