Вступило в силу требование ЕС о едином типе зарядных устройств

С целью сократить расходы и количество отходов производителям отныне необходимо обеспечивать, чтобы новые устройства, доступные в 27 странах ЕС, были оснащены разъемом для зарядки типа USB-C.

Европейский парламент в соцсети X напомнил, что с субботы все новые мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники, колонки, клавиатуры и многие другие устройства, продаваемые в ЕС, должны быть оборудованы разъемом для зарядки типа USB-C.

Введением универсального зарядного устройства ЕС стремится упростить жизнь жителей и снизить расходы для потребителей.

Новые правила позволят не приобретать новое зарядное устройство для каждого гаджета и сократить попадание ненужных зарядных устройств в отходы.

Норма была принята в 2022 году. Компаниям был предоставлен срок до 28 декабря текущего года для адаптации к новым требованиям.

Для производителей ноутбуков переходный период продлен до начала 2026 года.

Большинство производителей ранее уже начали внедрять USB-C в свои устройства, однако против этого выступала американская технологическая компания Apple.

Хотя еще в 2021 году Apple утверждала, что подобное регулирование ограничивает инновации, к сентябрю прошлого года компания начала предлагать телефоны с разъемом для зарядки, соответствующим нормам ЕС.

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