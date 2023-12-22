Индекс здоровья: На 8% сократилось число людей, ограничивающих ежедневное употребление алкоголя

"Вопреки ранее принятым стандартам, сейчас считается, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже здоровым людям рекомендуется вообще избегать употребления алкоголя, однако особую осторожность следует соблюдать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудка, печени и поджелудочной железы, а также онкологическим больным и, конечно же, беременным женщинам. Широко известное предположение о том, что употребление красного вина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в настоящее время считается вводящим в заблуждение, поскольку нет убедительных доказательств того, что конкретный вид алкогольного напитка окажет какое-либо положительное влияние на снижение риска", – подчеркивает Дарта Гейжане, семейный врач Capital Clinic Riga.

"По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в среднем мы потребляем 12,9 литра алкогольных напитков на человека в год, что более чем на три литра превышает средний показатель по государствам-членам организации. Это означает, что мы употребляем алкоголь не только во время праздников, но существует тенденция к увеличению ежедневного потребления алкоголя. Многие могут подумать, что бокал вина или пива вечером помогает улучшить настроение, расслабиться, забыть повседневные проблемы после долгого и тяжелого рабочего дня, но на самом деле организму это точно не помогает. Напротив, регулярное употребление алкоголя имеет негативные последствия в долгосрочной перспективе – оно может привести к желанию пить все больше и больше алкоголя, вызывая нарушения сна, нервозность, часто также хронические заболевания других органов, а также зависимость", – говорит Агнесе Ритене, фармацевт «Mana Aptieka», заведующая Тукумской центральной аптекой.