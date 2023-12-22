Индекс здоровья: На 8% сократилось число людей, ограничивающих ежедневное употребление алкоголя

За последние пять лет наблюдается тревожная тенденция – количество людей, ограничивающих ежедневное употребление алкоголя, значительно сокращается. Если в 2019 году за контролем и ограничением употребления алкоголя следила почти половина населения – 48%, то сейчас это только 40% людей, а это означает, что число людей, регулярно превышающих допустимые дозы алкоголя, выросло на 8%, свидетельствуют данные восьмого ежегодного исследования “Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka".
Критический возраст, когда нормы потребления алкоголя регулярно нарушаются, а также когда люди сами осознают и признают, что употребление алкоголя является проблемой, приходится на возраст от 33 до 44 лет. Также нормы употребления алкоголя чаще нарушают мужчины (34%) и респонденты с базовым образованием (34%), а также и те, кто в целом не соблюдает основные принципы здорового образа жизни.
С другой стороны, наиболее сознательными, то есть теми, кто ограничивает употребление алкоголя по своему усмотрению, являются пожилые люди старше 65 лет (47%), женщины (46%), люди, ведущие здоровый образ жизни (44%), а также жители с высокими доходами и высшим образованием (43 %).
Каждый десятый признается, что у него имеются проблемы со злоупотреблением алкоголем
Исследование также показало, что почти каждый десятый (8%) житель Латвии признает, что у него есть проблемы с употреблением алкоголя, или признает, что употребление алкоголя является чрезмерным и что оно стало вредной привычкой. И этот показатель также имеет тенденцию к увеличению с каждым годом. Чрезмерное употребление алкоголя чаще всего является проблемой для людей, признающих, что их образ жизни в целом нездоров, – 16%, а также для жителей с начальным образованием и в возрастной группе от 35 до 44 лет – 14%.
"Вопреки ранее принятым стандартам, сейчас считается, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже здоровым людям рекомендуется вообще избегать употребления алкоголя, однако особую осторожность следует соблюдать людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудка, печени и поджелудочной железы, а также онкологическим больным и, конечно же, беременным женщинам. Широко известное предположение о том, что употребление красного вина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в настоящее время считается вводящим в заблуждение, поскольку нет убедительных доказательств того, что конкретный вид алкогольного напитка окажет какое-либо положительное влияние на снижение риска", – подчеркивает Дарта Гейжане, семейный врач Capital Clinic Riga.
Для значительной части общества употребление алкоголя является обычной практикой не только во время праздников, но и в повседневной жизни.
"По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в среднем мы потребляем 12,9 литра алкогольных напитков на человека в год, что более чем на три литра превышает средний показатель по государствам-членам организации. Это означает, что мы употребляем алкоголь не только во время праздников, но существует тенденция к увеличению ежедневного потребления алкоголя. Многие могут подумать, что бокал вина или пива вечером помогает улучшить настроение, расслабиться, забыть повседневные проблемы после долгого и тяжелого рабочего дня, но на самом деле организму это точно не помогает. Напротив, регулярное употребление алкоголя имеет негативные последствия в долгосрочной перспективе – оно может привести к желанию пить все больше и больше алкоголя, вызывая нарушения сна, нервозность, часто также хронические заболевания других органов, а также зависимость", – говорит Агнесе Ритене, фармацевт «Mana Aptieka», заведующая Тукумской центральной аптекой.
"Распространенной причиной употребления алкоголя является ощущение физического и эмоционального облегчения, которое предположительно дает алкоголь. Хотя на самом деле физическое и эмоциональное состояние гораздо лучше улучшаются при регулярных, быстрых, продолжительностью не менее 30 минут прогулках или физических упражнениях. На следующий день после употребления алкоголя организм устал, не отдохнул, и поэтому мы просыпаемся невыспавшимися, с плохим самочувствием. Каждому необходимо критически и честно оценивать себя, понимая, сколько алкоголя потребляется ежедневно и не стало ли его употребление уже проблемой", - добавляет А. Ритене.
Также с приближением праздников фармацевт рекомендует заменить стакан глинтвейна теплым напитком из черной смородины, клюквы или облепихи, который окажет благоприятное воздействие как на физическое, так и на психическое самочувствие.
Об исследовании
“Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" – это наиболее разнообразное ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное число населения – 1016 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Цель исследования – побудить общественность задуматься о состоянии своего здоровья и побудить их придерживаться здорового образа жизни. Исследование проводилось в августе 2023 года.