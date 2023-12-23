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ФОТО ⟩ В сентябре Ильвесы сидели в кино с напряженными лицами, а к декабрю обручальные кольца исчезли

Limon.ee
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Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева Ильвес
Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева Ильвес Фото: Sander Ilvest

За несколько месяцев многое может измениться. Доказательством тому служат фотографии с премьеры в начале сентября, на которой присутствовали и Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева Ильвес. Отметим, что к началу декабря обручальное кольцо исчезло с пальца бывшего президента Эстонии, пишет портал Limon.ee.

В четверг, 21 декабря, Иева Ильвес объявила о разводе. А ведь еще 4 сентября она вместе с мужем Тоомасом Хендриком Ильвесом пришла на премьеру фильма Vaba Raha в кинотеатре Apollo. Пара позировала вместе фотографам, причем Иева Ильвес широко улыбалась. На снимках она выглядела абсолютно счастливой.

Иева Ильвес улыбалась перед камерами в сентябре
Иева Ильвес улыбалась перед камерами в сентябре Фото: Erlend Štaub
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