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Видео ⟩ "Прыгаем в каникулы!" Соцсети в восторге от видео учителей Друвской школы

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"Прыгаем в отпуск!" Соцсети в восторге от видео учителей Друвской школы
"Прыгаем в отпуск!" Соцсети в восторге от видео учителей Друвской школы Фото: Ekrānuzņēmums no Druvas vidusskolas "TikTok" video.

21 декабря в социальной сети TikTok Друвская средняя школа опубликовала видео, на котором видно, как учителя наслаждаются каникулами.

На видео видно, как учителя танцуют и веселятся под песню Fireball рэпера Pitbull.

@druvas_vidusskola #Druvasvidusskola #positivevibes #fypシ ♬ original sound - Druvas vidusskola

За сутки видео набрало более 3800 лайков, а также 70 комментариев, в которых люди радуются энтузиазму преподавателей.

"Хотел бы я, чтобы у нашей школы был тикток", "Вот это учителя! Мне нужно переехать в Друву", "Учителя, когда им больше не придется исправлять контрольные", "Современной молодежи нужны такие учителя, которые будут прыгать вместе с ними, вместо того, чтобы ворчать по поводу каждой плохой оценки", - пишут одобрительные комментарии пользователи соцсети.

Зимние каникулы в школах Латвии пройдут с 25 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

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