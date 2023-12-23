Видео ⟩ "Прыгаем в каникулы!" Соцсети в восторге от видео учителей Друвской школы

За сутки видео набрало более 3800 лайков, а также 70 комментариев, в которых люди радуются энтузиазму преподавателей.

"Хотел бы я, чтобы у нашей школы был тикток", "Вот это учителя! Мне нужно переехать в Друву", "Учителя, когда им больше не придется исправлять контрольные", "Современной молодежи нужны такие учителя, которые будут прыгать вместе с ними, вместо того, чтобы ворчать по поводу каждой плохой оценки", - пишут одобрительные комментарии пользователи соцсети.